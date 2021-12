Ana Rosa Quintana ‘reaparece’: los podemitas esparcen su odio hacia ella y Twitter lo permite

Ana Rosa Quintana aprovechaba la celebración de la Nochebuena y la Navidad para dedicar unas palabras en sus redes sociales a los españoles, el mensaje era entrañable y muy adaptados a los tiempos pandémicos que estamos sufriendo:

“Twitteros os deseo unas Felices Navidades, a pesar del covid, a pesar de no podernos reunir todos los que quisiéramos . Somos un gran País de luchadores y mañana volverá a lucir el sol. Feliz Navidad”. También hacía lo mismo en su perfil de Instagram.

Un mensaje ‘blanco’ que, sin embargo, ha sentado muy mal a los habituales odiadores, que son quienes no respetan la libertad de prensa y expresión y quienes quieren siempre imponer el pensamiento único, el del totalitarismo de izquierdas y comunista.

Como les contamos en Periodista Digital, las cuentas asociadas a Podemos y a sus seguidores no han tardado mucho en vomitar bilis contra la presentadora de Mediaset e incluso en utilizar que está en fase de recuperación de un cáncer para arremeter contra la presentadora, con los habituales insultos y descalificaciones de siempre: “fascista”.

No, no les vamos a dar gusto a estos salvajes y no vamos a reproducir en PD la literalidad de los tuits publicados, muchos de ellos muy humillantes, con palabras graves e insultos y con un común denominador: llenos de odio y carentes absolutamente de humanidad.

Lo peor de todo ello, es que Twitter permite este tipo de mensajes de odio. Ese mismo Twitter que cancela con pasmosa facilidad cuentas asociadas a personas con inclinaciones políticas más próximas a la derecha.

Pero el lado positivo de todo esto es que Ana Rosa Quintana ha recibido también innumerables muestras de cariño y apoyo de cientos de tuiteros, ansiosos de su pronta recuperación y vuelta a las mañanas de Telecinco y a su Programa de Ana Rosa.