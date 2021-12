Máxima preocupación: el padre de Marta del Castillo se derrumba y lanza una inquietante amenaza

Marta del Castillo fue asesinada hace 13 años y desde entonces los responsables del crimen no han aportado pista alguna sobre qué hicieron con el cadáver.

Durante estos años, el padre de Marta se ha mostrado como un hombre sereno, contundente en sus reclamaciones, pero sin aspavientos. Sin embargo, la noticia sobre la compra del piso en el que se cometió el crimen para ofrecérselo al asesino a cambio de la verdad ha generado tantas críticas contra él que ha decidido elevar el tono. «Me da igual lo que digan, haré lo que haga falta para encontrar a mi hija», se desahoga en una dura entrevista para el diario ABC.

Los expertos aseguran que todo lo que está haciendo para encontrar el cuerpo de su hija es razonable en sus circunstancias, pero no todo el mundo tiene empatía suficiente con el dolor.

Antonio del Castillo afirma en ABC: «Cuando es un accidente, una enfermedad, algo que podríamos calificar como cotidiano, te lo tomas de distinta manera, pero cuando es algo inesperado como un asesinato, que es mi caso, te rompe para siempre».

Antonio endurece su vocabulario por primera vez en trece años. «Llevo mucho tiempo guardando las formas».

Pide: “Póngase en mi lugar. Hay personas que no entienden este tipo de cosas, pero yo a esos les hago mis preguntas: yo me tengo que fiar de lo que dice quién, ¿el que está en la cárcel, el juez, las dos sentencias distintas que hay?, ¿eso me lo tengo que comer por cojones? ¡Pues yo no me lo voy a comer por cojones porque ni el que está en la cárcel ni dos jueces distintos me digan lo que a ellos les salga de los cojones!”.

«A nosotros nos han dejado tirados todos, desde el primero hasta el último. Yo cada día me pregunto en qué país estoy, que no ha sido capaz de descubrir la verdad», protesta.

Afirma que le quedan fuerzas y que “Me han puesto una verdad por escrito que es la que ellos quieren, tengo dos sentencias distintas de jueces distintos, ¿por qué? Si hay gente que sabe la verdad, uno en la cárcel y un puñado libremente por ahí, ¿por qué me lo tengo que comer?, ¿por qué la ley, el sistema judicial y el policial no son capaces de darme una realidad? Mientras esté dentro de la ley, haré lo que haga falta. Y tampoco le digo que algún día no me salga, como persona no le puedo asegurar que un día no me salte las reglas del juego. Ya estoy harto”.

Y aclara: “yo sigo las reglas del juego y el juego me está dejando tirado. ¿Porque lo diga un fulanito con galones me lo tengo que comer? Pues yo no. No les voy a dar la razón ni porque lleven galones ni porque lleven toga. Creo que cualquier padre haría lo mismo, a mí no me tienen que tachar ni de mejor ni de peor padre, hago lo mismo que haría cualquiera, he seguido siempre todas las reglas del juego. Yo había entrado en una comisaría sólo para renovar el DNI y cuando tuve que entrar por otra razón me di de bruces con la realidad”.

«Perdóneme el desahogo, pero estoy hasta los cojones», concluye.