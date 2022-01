Nuevo palo de Policía y Guardia Civil a Pedro Sánchez: la ‘venganza’ de las mascarillas

Diversas fuentes policiales y de la Guardia Civil consultadas por Periodista Digital en distintos puntos del país aseguran que no se están haciendo propuestas de sanción por no llevar mascarilla porque «no valen para nada y no se llegan ni enviar a las distintas delegaciones o subdelegaciones del Gobierno».

Es una afirmación que comparten tantos agentes de la Policía Nacional como los de la Guardia Civil, en localidades donde el cuerpo Benemérito tiene transferidas las competencias de la seguridad ciudadana del día a día. “Muchos ciudadanos no están respetando la norma impuesta por el Gobierno y nosotros por norma general si no es algo que comporte un riesgo real no vamos a actuar”, explican las fuentes consultadas, que explican además el enorme malestar con Pedro Sánchez y, especialmente, con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Pero es que además, la mayorías de las policías municipales y locales de toda España, la más cercana a los vecinos y serían los cuerpos encargados de poner la mayoría de estas sanciones, ya han manifestado su poca “motivación” para imponer estas sanciones

Así, el vacío legal que quedará latente cuando el Congreso rechace (la aritmética parlamentaria en esta ocasión no le sale a Sánchez) el Real Decreto del Gobierno que obliga a los pocos policías que ponen multas por no llevar mascarilla a usar otra vía: la de la ley de seguridad ciudadana.

Por eso, las pocas que se están poniendo responden a motivos de «desobediencia» por la ley 4/2015 de Seguridad Ciudadana, cuando los agentes dicen a alguien que se ponga la mascarilla y éste se niega. Pero solo se han tramitado unas cuantas, ya que la mayoría de los agentes (advertidos así por los responsables de cada turno) prefieren usar el diálogo, es decir: informar al ciudadano que se debe poner mascarilla pero sin hacer uso del temido talonario.

Y es que, aunque reconocen que han recibido instrucción de denunciar desde el día 23 de diciembre, «la tónica general, tras haber quedado anuladas las miles y miles de denuncias anteriores» es intervenir cuando algún ciudadano lo solicita y ni aún con esas acaba en sanción.

Tal y como les hemos contado en PD, la medida de la mascarilla en exteriores fue criticada por expertos sanitarios y por las propias Comunidades Autónomas. Resulta del todo absurdo portar la mascarilla en exteriores para llegar, por ejemplo, a un local de hostelería y despojarse en interior del cubrebocas. Ahora el decreto no será validado, hay de plazo hasta el 24 de enero para que lo corrobore la Cámara Baja, y expirará así el plazo legal de un mes para validar la medida.

Según apuntan diversas fuentes, el plan del Gobierno de Pedro Sánchez es preparar otro decreto con restricciones para suplir al de la mascarilla en exteriores. Sobre las medidas concretas todavía no hay nada sobre la mesa.