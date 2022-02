Prisión incondicional y sin fianza al musulmán que violó a una anciana de 95 años

El pasado 21 de enero de 2022, saltó la peculiar noticia de una violación a una mujer de 95 años en Figueres, Gerona. El juez ha decidido dictar prisión incondicional y sin fianza para el agresor, y único acusado por allanar el domicilio y violar a la víctima, una mujer de 95 años.

El acusado es Alpha Omar Jallow, musulmán de origen africano, en concreto de Gambia y 31 años de edad. Para el juez la gravedad de los hechos queda clara en las lesiones provocadas, la mayoría en zona genital, así como en la violencia del allanamiento al domicilio de la víctima. El expediente del preso, informa que no tiene domicilio ni empleo, pero no especifica si tiene o no antecedentes penales.

Los vecinos aseguraron haber reconocido al acusado en las inmediaciones del domicilio donde vive la víctima, el día 21 de enero. Por ello, el sospechoso fue citado en la comisaría de Figueres, para prestar declaración. El joven admitió haber estado allí ese día, de hecho, él mismo confesó haber entrado en uno de los pisos del bloque, según él para entrar en la habitación de una amiga suya, donde «se había masturbado» según la información recogida por La Razón, aunque por error se confundió y acabó en el piso de la mujer de 95 años.

El juez consideró que sus declaraciones parecían «poco plausibles», y más si se tienen en cuenta las lesiones de la víctima. Con razón de la carencia de domicilio y de puesto de trabajo, el juez decidió decretar prisión incondicional y sin fianza, a la espera del correspondiente juicio.

Teniendo en cuenta el tipo de delito, y la avanzada edad de la víctima, supone penas que oscilan entre los 12 y los 15 años, superando con creces el tiempo de prisión provisional, cuyo máximo es de dos años.

Los agentes encontraron a la mujer, sentada y pidiendo ayuda en su propio domicilio, y fue atendida por los sanitarios que se desplazaron al lugar de los hechos. Una vez en el Hospital de Figueres, fue operada de sus lesiones y allí se mantuvo ingresada durante una semana.

Fue la propia anciana quien apretó el botón de su dispositivo de teleasistencia, movilizando a la patrulla de la Guardia Urbana hasta el lugar de la brutal agresión.

La anciana tiene una cuidadora que la atiende unas horas a la semana, ya que la única familia que tiene la víctima son unos sobrinos afincados en Badalona.

Este suceso pone en claro manifiesto como el aumento de la criminalidad en Cataluña afecta gravemente a su ciudadanía, y genera situaciones como esta, donde la víctima se ve completamente desbordada y desprotegida incluso en su domicilio. La misma Cataluña que ataca al castellano mientras financia religiosamente (con dinero público) a más de 300 alumnos las clases de Islam.