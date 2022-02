A Ferreras le sale el tiro por la culata: Queda en ridículo tras intentar acorralar a Sergio Sayas (UPN)

A Antonio García Ferreras le ha salido el tiro por la culata.

El presentador de ‘Al Rojo Vivo’ intentó atacar a Sergio Sayas, uno de los diputados de Unión del Pueblo Navarro-UPN (junto a Carlos García Adanero) que hizo temblar la aprobación de la reforma laboral tras votar en contra al romper con la disciplina del partido.

El periodista de laSexta, visiblemente enfadado por la falta de arrepentimiento de Sayas y por mantener sus ataques al Gobierno PSOE-Podemos, intentó ridiculizarle por haber votado “en conciencia”.

«Usted ha sacado un escaño porque iba con UPN. Si usted monta una formación política, ‘Vota Juan’ o ‘Vota Sayas’, probablemente no le habrían votado y el escaño sería de otra formación», dijo Ferreras.

Sin embargo, el diputado de UPN le corrigió al momento, recordándole que dentro del Congreso de los Diputados él no solo representa a su partido, sino a todos los españoles.

Además, destacó que los votantes de su Unión del Pueblo Navarro confiaron en la agrupación por su discurso contra el Gobierno que pacta con Bildu, algo que traicionaron al apoyar la reforma laboral.

El presentador de laSexta intentó volver a acorralarle, echándole en cara que él había votado (en contra de la reforma laboral) con Bildu: “Votó con Bildu”, decía Ferreras.

A lo que Sayas respondió con un “sí” rotundo.

Atónito por la falta de complejos del diputado, Ferreras insistió:

Sin embargo, el diputado le volvió a desarmar su argumento.

“Voté con Bildu como muchas veces he votado con Bildu, porque hay cosas que se aprueban con unanimidad” .

Pero aprovechó para meterle un ‘zasca’ al Gobierno de Pedro Sánchez.

“Otra cosa es negociar con Bildu. Esa es una cuestión totalmente distinta. A mí no me han visto en un pasillo, ni en una silla, ni en una mesa, ni en un comedor, ni en una llamada telefónica con nadie de Bildu. Porque me parece una indignidad llegar a acuerdos políticos con Bildu”.