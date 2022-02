La madre de Desirée Leal niega haber intoxicado y asfixiado a la pequeña de siete años

Ana Sandamil, madre de Desirée Leal, niega haber intoxicado y asfixiado a la pequeña de siete años el 3 de mayo de 2019. La pequeña fue encontrada muerta en la habitación que ambas compartían en la casa de la abuela materna en Muimenta (Cospeito, Lugo). En la escena se apreciaban señales de haber sido forzosamente obligada a ingerir el líquido de una botella que contenía trazadona disuelta, fármaco que la madre consumía. También había manchas de sangre en su boca, en el pijama de ambas e incluso en el suelo. En el análisis forense se descubrieron restos de sangre de la madre bajo las uñas, marcas en el cuello de un intento de estrangulamiento y signos inequívocos de asfixia mecánica (por taponamiento de boca y nariz), que fue la verdadera causa de la muerte.

La mujer de 45 años se sentó ante el juez el 7 de febrero de 2022 y respondió a todas las preguntas con una aparente inestabilidad denotando la sensación de estar ‘ida’. asesina de Desirée Leal, que se enfrenta a la pena de enferma bajo el consumo de antidepresivos, obsesionada con que era perseguida y espiada por sus compañeros de un curso ocupacional. La presuntade Desirée Leal, que se enfrenta a la pena de prisión permanente revisable , se ha presentado como unabajo el consumo de antidepresivos, obsesionada con que era perseguida y espiada por sus compañeros de un curso ocupacional.

En la primera sesión del Juicio en la Audiencia de Lugo, la única acusada ha declarado que no lo hizo o que al menos no lo recuerda: “Yo no le hice nada a mi hija. No recuerdo haberle hecho nada. ¡Si era lo que más quería!”

«¡Si hasta guardaba mis juguetes de cuando era pequeña para cuando tuviera una hija! No tenía ningún tipo de problema con ella, al contrario… ¡comía de todo, se vestía y se preparaba sola!», dijo la acusada.