El asesino de Totana quedó con su ex en el trastero para ‘devolverle sus cosas’

Los padres de Claudia Abigail, de 17 años, estaban intranquilos en las últimas semanas por las diferencias tan grandes que había entre la joven asesinada y Johan, su pareja.

Claudia tomó la decisión de cortar su relación con Johan, de 19 años, debido a que vivió una terrible relación durante el último año, el joven no lo aceptó y el pasado martes 8 de febrero la apuñaló hasta asesinarla, la escondió en el trastero de su casa en Totana (Murcia) y se lo confesó a su madre.

Siendo ya expareja, Claudia quedó con Johan para que este le devolviese las pertenencias personales que la víctima tenía en su casa, los padres de la joven ya habían denunciado su desaparición y la Guardia Civil había iniciado la búsqueda.

Los hechos tuvieron lugar en la tarde del 8 de febrero en el garaje familiar del joven de 19 años, ya que Johan le dijo a Claudia que tenia su enseres en el trastero y que por lo tanto quedaban en su garaje.

En ese encuentro, Johan decidió acabar con la vida de la que había sido su pareja hasta hace días apuñalándola varias veces hasta la muerte, posteriormente la metió dentro del trastero y volvió a su casa, donde vive con su madre, a quien le confesó el macabro acto que había realizado en su garaje.

Los padres de Claudia denunciaron su desaparición cuando, ya entrada la noche, su hija no había dado señales de vida, todo fue a peor cuando llamaron a la menor sin obtener respuesta alguna a las llamadas y tampoco había vuelto a casa con su hermano mayor como era habitual.

El padre de la joven explica: «Johan vino tres veces a mi casa: yo le veía como un chico bueno, pero ahora sé que no conocía cómo era por dentro de verdad el exnovio de Claudia»

Patricio, padre de Claudia trató de hablar con el agresor al considerar extraño que su hija no apareciese por casa: «Le llamé y no lo cogía. Le volví a telefonear y contestó. Le pregunté si había visto a mi hija y me esto respondió: ‘No la veo ni conversamos desde hace tiempo'», segun ha confesado en una entevista en ‘El Español‘.

Con el alma en un puño pero armada de valor, la madre de Johan aviso inmediatamente a la Policía y una patrulla del Instituto Armado, que ya buscaba a Claudia Abigail, se traslado hasta la vivienda de la familia.

El joven se mostró poco colaborador ya que no quiso entregarles las llaves del trastero, pero no tardó en admitir que él había sido el autor del crimen indicando a los agentes que el cadáver de su ex novia estaba en el trastero.

Ante la negativa del joven la Guardia Civil necesito del servicio de los bomberos, que finalmente tuvieron que derribar la puerta del trastero donde encontraron a Claudia Abigail. El joven volvió a autoinculparse y los agentes detuvieron al agresor.

Johan pasará a disposición del juez en las próximas horas, Claudia es la primera víctima de violencia machista en la Región de Murcia en 2022, con esta ya son tres las víctimas de violencia de género en lo que va de año.