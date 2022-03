Un transportista forcejea con un policía en el piquete de San Fernando de Henares y acaba herido grave de bala

Un transportista de 33 años fue herido de gravedad al recibir un disparo en el abdomen tras forcejear con un agente de la Policía, según fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El suceso se produjo el lunes 14 de marzo alrededor de las 22:45 horas, en el parque logístico Barral, en San Fernando de Henares, situado al este de la capital madrileña.

Todo comenzó cuando varios transportistas establecieron un piquete informativo en el polígono industrial El Barral, provocado por el paro indefinido producido por el encarecimiento del combustible.

Los trabajadores trataban de parar los camiones a la altura del kilómetro 12 de la M-206, junto a la M-50. En esa situación se dio la intervención de varios policías nacionales que habían sido advertidos de posibles enfrentamientos entre huelguistas y trabajadores.

Un policía trató de reducir al grupo de transportistas que conformaban el piquete informativo, lo que tuvo como desenlace un forcejeo entre el huelguista y el agente. En ese momento, ambos cayeron al suelo debido a la pelea y allí tuvo lugar el disparo que alcanzó al transportista. Dicho disparo fue accidental, según informan testigos y agentes policiales.

Los agentes avisaron de inmediato al 112. Los agentes del SUMMA llegaron muy rápido y atendieron al herido y más tarde dieron a conocer que la bala no había alcanzado ningún órgano vital.

-"Has venido a por mí, me has arrancado la placa y la pistola", el policía de paisano que lleva un gorro en la cabeza.

El transportista,

-"No te he pegado. Lo siento mucho, no sabía que eras policía".

