Un hallazgo «crucial» en un maletero hiela a la familia de Esther López y da un giro radical a su muerte

Se estrecha el círculo sobre el principal sospechoso de atropellar a Esther López, Óscar, que también fue la última persona en verla con vida antes de su desaparición. A las 11 de la mañana de este sábado ha llegado Óscar al chalet de Traspinedo de sus padres, acompañado de la policía científica y la Guardia Civil para el registro del edificio.

Un suceso que, a pesar del paso de las semanas, sigue copando la atención de los medios y de los investigadores, como explicaba el criminólogo Nacho Abad en Fin de Semana de COPE: “A comienzos de este año López desapareció, nadie sabía nada de ella, Óscar era la última persona que había estado con ella y aseguraba que a las 3:30 ella quería seguir de fiesta, discutieron, y él la dejó en mitad de la nada, en un cruce de carreteras. Apareció 25 días después muerta en una cuneta de una carretera, justo en una curva a la entrada del pueblo”.

Tal y como recoge COPE, Uno de los primeros sospechosos del caso fue Ramón, otro amigo, lo niega todo y comienza una huelga de hambre. “El motivo por el que le habían detenido era porque tenía un billete para Cuba, pero resulta que sólo tenía una novia cubana”. La autopsia determina que la causa de la muerte era una hemorragia interna por un traumatismo abdominal, también se le salió el fémur de la cadera.

Abad, en el programa de Cristina López Schlichting, contaba que “las últimas novedades son: el indicio contra Óscar es que al día siguiente la Guardia Civil ha podido confirmar que lavó su vehículo al día siguiente con profusión; hay contradicciones en su declaración, tiene tres versiones diferentes; el móvil de Esther indica que a las 6 de la mañana el móvil de él y el de ella estarían muy cercanos; el móvil de Esther pudo haber sido limpiado, no hay ninguna huella en el móvil”, comenta

Además, y esta es una de las últimas piezas clave, los agentes están examinando el vehículo, desmontando la parte frontal buscando posibles pelos… “También están analizando la centralita del coche por si ha habido frenazos o ha saltado el airbag”. Pero lo más importante, “hay ADN de Esther en el maletero, pero no en el interior, si no en el borde. No se sabe si es sudor, sangre o saliva”.

Este nuevo giro a la investigación, tal y como han señalado a Periodista Digital fuentes cercanas al caso, han supuesto un duro impacto para la familia de Esther López.