Una mujer droga a su marido para cortarle los testículos y luego cocinarlos

No es la primera vez que leemos noticias sobre muertes, asesinatos o incluso violaciones, pero esta se lleva la palma a la más escalofriante y sorprendente. Y, sí, has leído bien, una mujer ha drogado a su marido con el objetivo de cortarle los testículos y luego cocinarlos. Este hecho atroz ha tenido lugar en Serbia, concretamente en la región de Zrenjanin.

La culpable de lo sucedido es Teresa Peric, con 46 años. Los hechos sucedieron en la casa familiar, donde habitaba el matrimonio y los hijos (un niño pequeño y una chica adolescente). Según informan fuentes policiales, la mujer drogó al marido, también de origen serbio, conocido como Srdjan Peric . Acto seguido, le mató a base de puñaladas y, por último, le cortó los testículos. La historia de por si es horrible, pero lo peor de todo, es que la chica adolescente la que presenció todo. Ya es malo de por sí saber que tu madre asesina a tu padre, pues imagínate tener que verlo con tus propios ojos.

¿Cómo ocurrió?

Según explicó la joven a los agentes de policía, cuando se despertó, vio a su madre apuñalando a su padre. La chica se descompuso y fue a por su hermano pequeño. En cuanto regresó vio como su madre le cortaba los testículos a su padre con una motosierra. La joven comentó también que su madre en repetidas ocasiones había mostrado sus deseos de matar a su padre y que tenían varias discusiones por celos. Además, ambos estaban tomando medicamentos para problemas mentales no especificados. Un vecino alegó también que la mujer consumía drogas. Y esto no es todo, en una de las ocasiones, la mujer prendió fuego a la cama del marido mientras dormía. Razón por la cual Srdjan Perin contaba con una orden de alejamiento, sin embargo, ambos decidieron ignorarla.

España no se queda atrás

Actualmente hay multitud de casos de homicidio, y no solo en Serbia como se ha comentado anteriormente. España no iba a quedarse atrás, hay muchos casos de esto, el más cruel fue el delito cometido por Paquita González, más conocida como «Paquita de Santomera». Fue el 19 de enero de 2002, cuando Paquita mató a sus dos hijos, de cuatro y seis años, estrangulándolos con el cable de un cargador de móvil. Actualmente, la mujer cumple 40 años de condena y afirma no acordarse de lo sucedido.