¿Se le acaba el chollo a Pardo de Vera?: Los trabajadores de RTVE presionan para ‘expulsar’ a la periodista de ‘Público’

Los trabajadores de RTVE están presionando para ‘expulsar’ a Ana Pardo de Vera de la cadena de televisión pública.

La periodista de ‘Público’ se convirtió en ‘persona non grata’ después de que el 26 de mayo acusó de “pederasta” a Rafael Marcos, exmarido de María Sevilla, justamente en el programa ‘La Hora de La 1’

En concreto, Pardo de Vera afirmó que que «cuando hay una condena por abuso sexual del padre, qué quieres que te diga como madre». A lo que agregó: «No lo tuvo secuestrado, lo tuvo alejado de su padre, que es un pederasta».

Sin embargo, no existe ninguna sentencia que demuestre las duras acusaciones de la periodista y Marcos ya anunció ese mismo día que tomará medidas legales contra la periodista, así como contra la ministra de Igualdad, Irene Montero.

La situación generó una gran polémica que se transformó en indignación cuando la directora Corporativa y de Relaciones Institucionales de ‘Público’ regresó a la pantalla de RTVE.

“Pensaba que Ana Pardo de Vera no volvería más a la tv pública (TVE), tras acusar de ‘pederasta’ a Rafael Marcos, ex de María Sevilla, sin ninguna prueba ni sentencia. Pero no, ahí la tienen hablando de un tema de rigurosa actualidad: Franco y el Valle de los Caídos”, reprocharon los usuarios de la cadena pública al verla de vuelta.