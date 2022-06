La foto viral de Iñaki López (laSexta) torciendo el morro al enterarse de la imputación de Mónica Oltra

La imputación de Mónica Oltra cayó como un jarrón de agua fría a Iñaki López.

El copresentador de ‘Más Vale Tarde’ no pudo ocultar su preocupación este 16 de junio al informar sobre cómo la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) imputó a la vicepresidenta de la Generalidad Valenciana y consejera de Políticas Inclusivas por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada.

Inconscientemente, López torció el morro mientras que Cristina Pardo dio a conocer que hay «indicios plurales» que hacen «sospechar» de un «concierto» para proteger al educador o la carrera política de la vicepresidenta.

Una imagen que se volvió viral después de que Cristina Seguí compartió la captura que deja en evidencia el malestar del periodista de laSexta por el varapalo judicial para la política de extrema izquierda.

Lo siento pero no puedo …jajajaja …no puedo más… no puedo, no puedo, no puedo… pic.twitter.com/T8sTlgcCNL

— Cristina Seguí (@CristinaSegui_) June 16, 2022