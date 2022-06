Agrede a su propio abuelo y este se defiende matándolo con cinco balazos en Argentina

El terror sigue acechando un día más, y no solo en España sino en todo el mundo.

El 20 de junio de 2022, Domingo Faustino Verna, de 77 años y militar retirado del ejército argentino, mató a su nieto tras Brian Verna, de 29. Los hechos sucedieron en la entrada de su casa en Bahía Blanca (Argentina).

Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues bien, según se puede observar en las cámaras de seguridad del domicilio, el nieto le dio una brutal paliza a su abuelo, y este, como método de defensa le disparó. El joven agredió al anciano en la entrada de su casa.

Posteriormente, el anciano cerró la puerta, y cuando la abrió sacó un arma, con la que disparó cinco veces al joven y cayó redondo sobre el suelo. En el vídeo también aparece una mujer conocida como Aldana Soria, y que ha sido identificada como la novia del joven.

Verna falleció a raíz de los hechos, mientras que el anciano fue trasladado a la comisaría, donde quedó detenido. Jorge Viego, el fiscal del caso, le imputó por un delito de homicidio. Sin embargo, fue puesto en libertad ya que el fiscal concluyó que había actuado en defensa propia.

La autopsia del cadáver reveló que la víctima había recibido 5 disparos que le causaron heridas en el abdomen, el tórax, el cuello, la mejilla y el hombro.

En el propio vídeo, procedente del canal de televisión argentino Todo Noticias, se observa como la madre declara sobre los hechos. Afirma que sus padres nunca habían entendido que su hijo tenía problemas mentales y que estaba tomando una medicación, y que fue en pleno brote cuando fue a pegar a su abuelo, pero no fue como un gesto vandálico. La madre de Verna culpa a su padre por lo sucedido:

«Mis padres le quitaron la medicación, ya que según ellos no la necesitaba. Mis padres nunca asumieron en ningún momento que mi hijo estaba enfermo mentalmente».

A raíz de esto, uno de los reporteros le preguntó si su hijo era acosado por su padre, a lo que respondió sin tapujos que sí. Siguió informando lo siguiente:

La noticia fue tan sonada en Argentina que fue un boom en Twitter:

Soria, la novia del joven se pronunció en Facebook, donde publicó lo siguiente:

«Gracias pa, nosotros sabemos todo. Nosotros siempre juntos hasta el fin del mundo, se me fue la vida, se me va la razón de mi vivir, de mi existir. Se me fue el ruido y el amor. Mi fiel compañero, gracias por siempre ser mi fiel compañero amigo, novio, amante, hermano, hijo, todo junto».