El chófer de un autobús escolar, pillado esnifando cocaína mientras conducía

Así es, un conductor ha sido pillado en plena acción mientras conducía un autobús en Navarra.

Los hechos sucedieron el pasado domingo 3 de julio de 2022 en el kilómetro AP – 15 de Marcilla, dirección Pamplona. El autobús que manejaba el conductor estaba repleto de jóvenes, puesto que era un viaje de fin de curso, venían de Salou. Todo iba bien hasta que varios adolescentes se percataron de lo que estaba sucediendo: el conductor estaba drogándose a la misma vez que manejaba el auto. Estos, sin pensarlo dos veces, dieron la voz de alarma.

La policía, tras recibir la llamada, enviaron rápidamente una patrulla hasta el kilómetro exacto donde se encontraba el autobús. Cuando llegaron, los agentes realizaron un test de drogas al conductor dando así positivo en anfetamina, metanfetamina y cannabis. El vehículo quedó inmovilizado hasta que se pudo hacer cargo otro conductor habilitado. Este fue denunciado con una multa de 1.000 euros y detracción de seis puntos.

Autobús inmovilizado en Marcilla por + en 3 drogas del conductor. Los viajeros nos alertaron porque esnifaba mientras conducía 🤦‍♂️#PatrullaTudela pic.twitter.com/DRKsaih6Nq — Policía Foral – Foruzaingoa (@policiaforal_na) July 4, 2022

Drogarse para rendir más en el trabajo no es una opción

Son varios periodistas los que califican como ‘normal’ esta acción, algo que no debería normalizarse ni por asomo, ya que está en juego la vida de muchas personas. La periodista Marta Robles señala que deberían revisarse los horarios de trabajo de los conductores ya que trabajan muchas horas seguidas y recurren a las drogas para poder hacer frente a esas jornadas. Solicita que «se revisen los horarios de los conductores». Aunque, otros periodistas como Antonio Naranjo espera que los padres de los jóvenes denuncien a este conductor por la grave infracción cometida.

Además, no es la primera vez que ocurre algo así, en enero de este 2022, sucedió algo similar, un conductor de un autobús escolar denunciado tras dar positivo por cocaína en un test de drogas mientras estaba al volante. Los hechos sucedieron en Valencia.

Campaña de la DGT

La Dirección General de Tráfico (DGT) preparó el pasado año 2021 una campaña de vigilancia para comprobar que los vehículos dedicados al transporte escolar cumplen la normativa establecida. En ella se controlaron más de 2.500 vehículos y 998 conductores fueron denunciados por malas conductas. Ninguno de ellos dio positivo en el test de alcoholemia, sin embargo, tres de ellos, lo hicieron en drogas.

Gran parte de estas multas eran irregularidades administrativas como: no disponer de la autorización especial para transportar un vehículo escolar o no tener suscrito un seguro de responsabilidad ilimitada. Había otro porcentaje de conductores que fueron denunciados por no haber realizado una inspección técnica al autobús, es decir, presentabas deficiencias, tanto en las puertas de servicio y emergencias, como en sus dispositivos de accionamiento.