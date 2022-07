El cumpleaños de Froilán en Marbella termina con un salvaje tiroteo

Un tiroteo, producto de una pelea, ha dejado al menos a cinco personas heridas en la madrugada de este lunes, en la discoteca Opium de Marbella.

En el local, al que suelen acudir celebridades, se encontraba Felipe Juan Froilán, el sobrino del Rey, que, de acuerdo a una exclusiva de OK Diario, celebraba su cumpleaños en el reconocido local nocturno de Javier Calle, ex de Alba Díaz.

Froilán, el hijo de la infanta Elena y cuarto en la línea de sucesión al trono, cumplió 24 años el pasado 17 de julio y celebraba su nueva vuelta al sol en una de las discotecas más destacadas de la costa malagueña junto a sus amigos. De momento, se desconoce si alguno de sus acompañantes ha resultado lastimado o solo se han llevado un susto ante los aterradores sucesos.

Según ha trascendido, el presunto autor sufrió heridas por arma blanca en el tórax y en la cabeza, y se encuentra en estado grave, bajo custodia policial. Los otros cuatro heridos sufrieron impactos de bala y uno de ellos se encuentra en estado grave. Todos los que resultaron lastimados en el incidente fueron trasladados al Hospital Costa del Sol de Marbella.

We just had a shooting with marbella opium, I am totally in shock 😭 #opiummarbella #BLACKCOFFEE pic.twitter.com/aq6glkC8lT

— Abdi Meriem (@meriemm_ad) July 18, 2022