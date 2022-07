Trasladan a una cárcel masculina a la presa transgénero que embarazó a dos reclusas

Una presa transgénero tuvo que ser trasladada de la prisión femenina Edna Mahan al Centro Correccional Juvenil Garden State tras dejar embarazadas a otras dos reclusas, tal y como informó el portavoz del Departamento Correccional de Nueva Jersey, Dan Sperrazza.

Se trata de la joven de 27 años, Demi Minor y estará alojada con otras tres trans en la unidad de vivienda vulnerable del centro juvenil, a pesar de que la población general de la prisión es solo de hombres. Este traslado se produce un año después de que el estado llegara a un acuerdo para recluir a los presos trans de acuerdo con su identidad de género en lugar de su sexo biológico.

Minor cumple una condena de 30 años por homicidio involuntario y dejó embarazadas a sus compañeras de prisión tras tener relaciones sexuales consentidas, a pesar de que el sexo entre reclusos está terminantemente prohibido en todo el estado.

La propia reclusa publicó una entrada en el blog ‘Justice 4 Demi’ (Justicia para Demi) en el que acusa a las autoridades de alejarla del centro como castigo por tener relaciones sexuales. «Como mujer transgénero, realmente temo lo que me espera, está claro que el personal ha buscado algún tipo de razón de seguridad para echarme del único centro penitenciario femenino», aseguró.

«Me tiraron a los lobos y esperaban que me rindiera, estoy desconcertada y disgustada por este uso del poder y solo puedo pedirle a la oficina del comisionado y gobernadores que me envíen de regreso. No merezco que me traten así», confesó.