La Policía detiene al zarrapastroso que tiró del estandarte que cubre el ataúd de Isabel II de Inglaterra

Hay que ser muy mamarracho.

Pero lo cierto es que determinadas personas tienen por norma el querer llamar la atención al precio que sea.

En este caso, el coste a abonar era el de pasar varias horas en pie haciendo cola para poder pasar unos segundos por delante del ataúd de la reina Isabel II de Inglaterra en el Palacio de Westminster.

Pues bien un hombre de mediana edad fue detenido en la noche del 16 de septiembre de 2022 cuando, repentinamente, se sale de la fila establecida y se acerca hasta el féretro de la monarca.

El individuo, ni corto ni perezoso, tiró del estandarte real, tal y como informa el Daily Mail.

Afortunadamente, al zarrapastroso no le dio tiempo a más por los agentes de la policía de Londres lo inmovilizaron en el momento y se lo llevaron detenido.

En apenas unos segundos, como se aprecia en un vídeo difundido en redes sociales, el hombre fue alejado del ataúd y reducido en el suelo.

Police have made an arrest after a man appeared to rush towards the Queen’s coffin on Friday.

Footage showed a dark skinned man being swiftly surrounded by several security guards & police officers in front of onlookers, before he was removed from the floor of Westminster Hall pic.twitter.com/6Ka9e0RsOE

— Doll Master (@UK_Doll_Master) September 17, 2022