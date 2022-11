El intento desesperado de los medios para tapar el éxito de VOX

VOX reunió a más de 25.000 personas en la Plaza de Colón para demostrar su rotundo rechazo al Gobierno de Pedro Sánchez.

Calles abarrotadas de ciudadanos, cantos de consignas a todo pulmón y miles de banderas del partido liderado por Santiago Abascal demostraron que la tercera fuerza política del país aún cuenta con un fuerte respaldo popular.

Un éxito que intentan ocultar desde los medios afines a la izquierda y la extrema izquierda cuya estrategia fue intentar tapar el sol con un dedo. Es decir, fingir que la convocatoria fue una cosa menor, cuando la realidad es que VOX sacó pecho contra el PSOE-Podemos y sus pactos con independentistas, separatistas y proetarras.

La diputada de VOX por Toledo, Inés Cañizares, celebró la presencia masiva en las concentraciones convocadas por su partido y el sindicato Solidaridad tanto en la plaza de Colón de Madrid como en frente a los ayuntamientos de las capitales de provincia.

Durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Acción Política (CAP), Cañizares destacó que los españoles «hablaron con claridad» (con una asistencia estimada de 80.000 personas en Madrid, y más de 100.000 en toda España), y expresaron su rechazo a las políticas «criminales» de este Gobierno.

Cañizares ha asegurado que «VOX nunca va a renunciar a decir la verdad y a seguir dando la batalla contra la traición y la ruina de los españoles», y ha lamentado que «muchos medios de comunicación intentan manipular los datos de asistencia a la concentración de Madrid, pero no nos importa, porque las calles se llenaron». Preguntada por las últimas encuestas de intención de voto publicadas en prensa hoy, la diputada por VOX ha afirmado que «la mejor encuesta, y la única en la que creemos, es la que vimos ayer en la Plaza de Colón».

La diputada ha subrayado que «los mismos que nos lanzaron piedras en Vallecas, y justificaron la pedrada que recibió la también diputada de VOX Rocío de Meer, ahora han tratado de desviar la atención de su responsabilidad, haciéndose las victimas de la violencia política». Asimismo, ha censurado lo ocurrido hace unos días en Valencia, donde una mesa informativa de VOX fue atacada «por un extranjero con una navaja, aunque los satélites del Gobierno lo ocultan».

Cañizares ha asegurado que «no nos van a callar, vamos a decir la verdad», porque el Ejecutivo de la ministra de Igualdad, Irene Montero, está sacando a la calle a depredadores sexuales, y favoreciendo la llegada masiva de inmigrantes ilegales». En su opinión, Sánchez ha conseguido que los españoles estén más inseguros que en 2017, y por eso «no soportan más este Gobierno» y su agenda totalitaria. La diputada ha afirmado que «ayer los españoles dijeron basta», y por tanto «exigimos la dimisión em bloque del Gobierno». Según Cañizares, «igual que nadie se cree que haya un nacionalismo bueno y otro malo, tampoco hay un PSOE moderado».

Las pifias de RTVE

Pensando en aquello de lo que se emite no existe, en el canal de noticias 24 horas de la Corporación RTVE, decidieron tratar la masiva manifestación como si no fuera nada relevante: no pasaron ni una toma de los asistentes que salieron a las calles de la capital, que se estiman en unas 25 mil personas.

Por si fuera poco, la intervención del presidente de VOX, Santiago Abascal, fue transmitida con defecto, al ‘congelarse’ la imagen durante su discurso en los escasos segundos que le dieron en pantalla.

Dos ‘pifias’ que dejan en claro que la empresa que se financia con el dinero de todos se encuentra entregado al sectarismo y es un medio que está al servicio de Pedro Sánchez y de sus objetivos políticos.

Estos asuntos serán tratados en ‘La Segunda Dosis’ de este lunes, 28 de noviembre de 2022, junto al presidente de VOX en Baleares, Jorge Campos; la portavoz de VOX, Ana Cuartero; y el periodista César Sinde.