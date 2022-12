Un sacerdote acusa a Macarena Olona de “pregonar la misma perversión” que Irene Montero por su concepto de la familia

El padre Pablo metió en el mismo saco a Macarena Olona e Irene Montero.

El sacerdote de Barcelona mostró su rotundo rechazo por las palabras que la exdiputada de VOX pronunció sobre la familia al analizar el último anuncio de la marca de Whisky J&B. Se trata de la campaña titulada ‘She’ donde se promueven los mensajes trans en el ámbito familiar y de la navidad.

El anuncio, creado por la agencia creativa El Ruso de Rocky y la productora Agosto, ha generado una gran polémica, lo que llevó a que Olona comentara en sus redes: “La familia es la llave del armario que encierra nuestra identidad. Amor, comprensión, libertad. Enhorabuena, J&B. No dejará indiferente a nadie”.

Unas palabras que generaron un gran malestar entre sus seguidores, quienes no veían una coherencia entre su nuevo posicionamiento y el que defendía desde las filas del partido de Santiago Abascal.

“Insultáis porque vuestro concepto de familia es indecentemente excluyente. Al menos no os escondáis tras la religión o la moral. Sois sectarios. Sin adornos. España y la vida es mucho más”, se defendía de las críticas Olona.

Insultáis porque vuestro concepto de familia es indecentemente excluyente. Al menos no os escondáis tras la religión o la moral. Sois sectarios. Sin adornos. España y la vida es mucho más. https://t.co/LUYlPe0yGV — Macarena Olona (@Macarena_Olona) December 5, 2022

Al ser preguntada “¿por qué no conocimos a esta Macarena Olona cuando estaba en VOX?”, la expolítica defendió que no existe ningún cambio en su pensamiento: “En realidad, nunca he dejado de defender el amor como base. Como base de todo”.

Junto a su respuesta ponía la captura de un tuit enviado justamente al padre Pablo en 2020 donde defendía “al amor” frente al sacerdote que explicaba los motivos por los que no se puede bendecir a las parejas homosexuales desde la Iglesia.

Quizá este fue el detonante que hizo que el religioso le acusara de “pregonar la misma perversión” que Irene Montero. En un tono irónico, el padre Pablo indicó:

“El todoamor de Macarena Olona es la misma perversión que pregona Irene Montero. El Liberalismo es, al fin y al cabo, padre (o madre) del comunismo. El amor parece ir de solo sí es sí. Él tiene 50 y ella 6. Sí es sí. Todo es amor. Viva el amor. Y viva EspaÑÑÑa. Muy mucho españoles”.

Finalmente, Olona evitó la polémica y respondió con un “pervertida, comunista y pedófila. Señor, dame paciencia”.