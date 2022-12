Los salvajes audios que el Yoyas le mandó a Fayna: «Si la he cogido del cuello es porque se lo merece»

El lunes 5 de diciembre El Mundo sorprendió con la publicación de una entrevista a Carlos Navarro ‘el Yoyas’ fugado de la Justicia tras ser condenado por maltrato habitual a su mujer Fayna Bethencourt. El exconcursante de Gran Hermano está en busca y captura tras no presentarse al Juzgado de Paz de Vilanova del Camí para ingresaren prisión el pasado 28 de noviembre.

En su entrevista, el polémico ‘Yoyas’ se presentaba como una víctima de la Ley de Violencia de Género que le obligaba a vivir escondido «como un criminal». «Ahora no vivo, improviso, con los bolsillos vacíos. Estoy jodido», aseguraba mientras posaba en un lugar boscoso indeterminado.

El 11 de diciembre de 2020 Carlos Navarro ‘el Yoyas’ fue condenado en sentencia firme por el Juzgado de lo Penal Número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, siendo confirmada la misma por la Audiencia Provincial de Las Palmas, como autor responsable de un delito de maltrato habitual, cuatro delitos de lesiones, un delito leve de amenazas y un delito leve de vejaciones, a las penas de casi seis años de prisión, entre otras. Carlos presentó un recurso al Tribunal Superior de Justicia de Canarias que, nuevamente, confirmó la condena.

Dese ese momento, Carlos ha ido dilatando el tiempo para ingresar a prisión para cumplir su condena. El 28 de noviembre de 2022 era su fecha para ingresar en prisión pero no lo hizo y desde entonces está en busca y captura.

Los terribles audios contra Fayna

Tras la condena Fayna se quedó en su tierra en Canarias con sus hijos y después de muchos años apartada reapareció en los medios para contar su terrible historia con Carlos Navarro, una relación donde la violencia ejercida por el catalán siempre estuvo presente.

Ahora, tras la entrevista en El Mundo de su exmarido, Fayna se ha pronunciado a través de las redes sociales. En concreto de la cuenta en Instagram del programa que presenta en YouTube llamado A la que salta.

«La verdad se perdió en el bosque durante unos días. Entre las ramas se escucharon el viento, los pájaros y un montón de mentiras. Pero ahora nada de cuentos perdidos en el monte y páginas de periódicos en busca de exclusivas. Esta que resuena aquí, no es la voz que sale del bosque. Esta es la voz que resonó durante años en mi propia casa. Pedía que se le escuchara mientras hablaba de su propia realidad, siempre distorsionada. ¿Quería que se escuchara su voz? ¿Eso quería? Pues deseo concedido«, escribió en su cuenta.

Y, efectivamente, la voz de Carlos se ha escuchado a través de mensajes terribles dirigidos tanto a Fayna como a sus familiares. Audios que son ejemplos del clima de terror que llegó a vivirse en la casa del matrimonio Navarro-Bethencourt.

«A tu padre no le gustan porque es una persona de ley, honrada, que respeta a la mujer que tiene al lado, ¡aunque alguna vez la haya cogido del puto cuello! ¡Antes la cojo del puto cuello que follarme a una puta y tener un hijo con una puta!«, se oye a Carlos en el primer audio hecho público por su exmujer. y dirigido a sus hijos.

«¿Queréis que nos veamos? Pues nos vemos. Pero más vale que no vea al gordito. Y a tu madre no quiero verla tampoco, no quiero verle la puta cara a la asquerosa de tu madre«, grita en un segundo audio también dirigió a su hijo. El tercero tiene como destinatario al padre de Fayna:

«¡Pedazo de cabrón, que eres un tío mierda! ¡Eres un cobarde! ¡Un comemierda! ¡Si yo he cogido a tu hija un par de veces del cuello es porque se lo ha merecido la asquerosa! ¡Y poco la he cogido! ¡Que es mala como tú, y mentirosa! ¡Sois de una calaña mala!».

Una pareja mediática

Fayna y Carlos se conocieron en la segunda edición de Gran Hermano en la primavera de 2001. Desde el principio la sombra de la violencia de género planeó sobre la pareja. De hecho, Carlos fue expulsado disciplinariamente tras una secuencia violenta en el programa. A pesar de protagonizar escenas violentas y de alto voltaje, Carlos fue un habitual de platós en Telencinco, Antena 3, La Sexta y varias televisiones del circuito catalán.

En 2020 Fayna se cansó de aguantar un clima constante de terror y llevó a Carlos ante la justicia. Hasta entonces cada vez que había presentado una demanda, luego la había retirado por miedo. Tras la condena contra su exmarido Fayna, visitó Sálvame para hablar de su historia.

Ahora, la canaria ha rehecho su vida pero está pendiente de que el hombre que sembró el terror en su hogar cumpla la condena impuesta por la justicia.