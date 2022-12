VOX y PP ‘incendian’ el Congreso: De vaciar el hemiciclo a vapulear al “cobarde” Sánchez

VOX y PP están ‘incendiando’ el Congreso de los Diputados en una fecha histórica.

Durante la sesión en el Congreso que aprobó la supresión del delito de sedición, los dos partidos de la oposición están sacando uñas y dientes para defender la democracia ante el último atropello del Gobierno de Pedro Sánchez a favor de sus socios independentistas.

Unas de las imágenes más llamativas fue observar cómo los diputados de VOX salieron del hemiciclo del Congreso después de que la socialista Meritxell Batet rechazó desconvocar la sesión plenaria para esperar que el Tribunal Constitucional decida sobre el recurso presentado por el PP sobre la reforma del Poder Judicial. Momentos después, regresaron a sus escaños y votaron en contra de las reformas.



A sabiendas del terremoto que generaría en el PSOE aceptar la petición del partido de Santiago Abascal, Batet apeló a la «autonomía parlamentaria» para seguir adelante con la sesión, asegurando que el Congreso no había recibido comunicación alguna sobre los recursos.

Es importante recordar que tanto el PP como VOX presentaron sendas peticiones al Constitucional para tratar de frenar los acuerdos adoptados por la Mesa de la Comisión de Justicia del Congreso que aprobó las enmiendas que modifican las leyes orgánicas del Consejo General del Poder Judicial y el tribunal de garantías.

‼ #URGENTE VOX exige a Batet la suspensión del pleno de la reforma del delito de sedición. 🗣 @ivanedlm "Pedimos la suspensión del pleno hasta que el Tribunal Constitucional se defina sobre las medidas cautelarísimas". pic.twitter.com/FkPG3MP8rY — Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso (@VOX_Congreso) December 15, 2022

Justamente desde el PP se vapuleó a Pedro Sánchez por su cobardía, ausentándose en una fecha que dejará una mancha negra en su paso por Moncloa.

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, puso el foco de su intervención en la ausencia del presidente del Gobierno. “Durante estos días hemos escuchado a Pedro Sánchez hablar de valentía y me pregunto, ¿dónde está hoy Pedro Sánchez? Eso se llama cobardía”.

La dirigente del PP ha acusado a los socialistas de “mimetizarse” con los líderes separatistas del procés, condenados por el Tribunal Supremo por el referéndum ilegal.

“Se han mimetizado tanto con los que dieron un golpe a la democracia que han llegado a creerse que la democracia son ustedes”, precisó.

A lo que agregó: “Lo que traen ustedes aquí con la derogación de la sedición y el abaratamiento de la corrupción es que los políticos estén por encima de la ley, y eso este país no se lo merece”.

Polémica votación

El Congreso celebra este jueves 15 de diciembre un pleno extraordinario para la aprobación de la proposición de ley impulsada por el PSOE y Unidas que suprime el delito de sedición y modifica el de malversación. Además, el Gobierno ha aprovechado la iniciativa para forzar una rebaja de las mayorías necesarias para la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional.

PSOE y Podemos proponen pasar de una mayoría de tres quintos -que ahora requiere al menos 11 votos- a una simple para que el CGPJ designe a sus dos candidatos al TC y que, en caso de que el órgano de gobierno de los jueces siga incumpliendo su obligación de enviar dos aspirantes al Constitucional, se puedan exigir a sus vocales responsabilidades penales. La reforma asegura a Sánchez contar con una mayoría progresista en el máximo garante de la Carta Magna.

Además, la proposición de ley suprime por completo el delito de sedición y rebaja el de malversación. Delitos por los que fueron condenados los dirigentes del procés. En el caso de la malversación, se crea un nuevo delito para tipificar el desvío de dinero público a un fin distinto al original.

Aprobación

La controvertida reforma para derogar el delito de sedición, modificar el de malversación y cambiar las mayorías para renovar el Tribunal Constitucional (TC) se aprobó con 184 votos a favor, 64 noes y una abstención. Los diputados del PP no han emitido votos.

Gamarra habló una vez acabada la votación «para dejar constancia: este grupo parlamentario no ha votado ya que esta votación no debería haberse producido en los términos que se ha producido» y alegó que está pendiente de la decisión del Constitucional. «En un momento tan crítico como este no vamos a votar», sentenció antes del cierre de la sesión.