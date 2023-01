Un niño de seis años pega un balazo a su profesora en un colegio de EEUU

Estremece. Da escalofríos.

La Policía de Virginia ha puesto bajo custodia al niño de seis años, que pegó un balazo a su profesora en una escuela primaria.

La docente herida está estado crítico.

El crio disparó con una pistola a su profesora, de unos 30 años, cuando ambos se encontraban en un aula del colegio Richneck del distrito de Newport News.

No fue un accidente ni un error: la Policia confirma que el niño apuntó y abrió fuego con toda la intención del mundo.

Lo ratifica el jefe de la Policía de Virginia, Steve Drew, en declaraciones recogidas por la cadena CNN.

La profesora se encuentra hospitalizada en la UVI y sus heridas se consideran potencialmente mortales, si bien hay «cierta mejoría» en las última actualización recibida por la Policía.

23 years ago, a 6-year-old brought a gun to school and killed a classmate in Michigan. 23 years later, a 6-year-old brought a gun to school and shot a teacher leaving her in critical condition at Richneck Elementary School in Newport News, Virginia

We’ve learned nothing. pic.twitter.com/c1xrI8hZ8A

— 0 Days Since Last Mass Shooting (@0DSLMS) January 7, 2023