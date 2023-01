Domingo negro: 3 mujeres asesinadas por sus parejas e Irene Montero de ‘chupipandi’

La tregua de los crímenes machistas ha durado ocho días. En las últimas horas tres mujeres han sido asesinadas, dos de ellas presuntamente por sus parejas y la tercera por un individuo con el que acababa de mantener relaciones sexuales. Los tres están detenidos. Los hechos han ocurrido en Piedrabuena (Ciudad Real), el Puerto de Santa María (Cádiz) y Roquetas de Mar (Almería).

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género no ha confirmado aún ninguno de los casos. No menciona a la tercera víctima que, en principio, no mantenía relación sentimental con su asesino. Al menos dos de las víctimas eran madres.

Tal y como informa ABC, el primer caso se produjo en la madrugada del domingo. Los habitantes de Piedrabuena, de 4.400 habitantes, se enteraron poco a poco de que Belén Palomo, una de sus vecinas de 24 años, había sido asesinada presuntamente a manos de su marido con un arma blanca. Eduardo, de 30 años, está detenido.

La muerte de Belén ocurrió poco después de que ella se marchara a casa tras cenar con su equipo de fútbol sala con motivo de la Navidad. Ella y Eduardo vivían en la última planta de un bloque de viviendas. Estaban casados y eran padres de una niña de tres años. La pequeña no se encontraba en el domicilio donde podría haber ocurrido el homicidio.

Casi a la misma hora era detenido otro individuo, de 40 años, en una vivienda de Valdelagrana, urbanización situada en El Puerto. Allí, encontró la Policía Nacional el cadáver de su pareja de 46 años tras recibir varios disparos realizados con un revólver. El presunto autor ya tenía antecedentes previos por violencia de género y había estado en prisión tras denunciarlo una pareja anterior.

El subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, compareció ante los medios de comunicación asegurando que en este trágico domingo «se han producido dos muertes por violencia de género, una en Ciudad Real y otra en El Puerto», siendo ésta última la primera del año en Andalucía y en la provincia de Cádiz.

Pacheco aseguró que este hombre ya figuraba en el sistema Viogen aunque el caso estaba desactivado porque las agresiones a la anterior pareja se habían producido hace mucho tiempo.

Horas después, la Guardia Civil de Almería detenía a un hombre de 30 años en la localidad de Roquetas de Mar por estrangular a una mujer de 44 años con la que había mantenido relaciones sexuales, según han indicado a ABC fuentes del Instituto Armado.

La investigación abierta. El detenido, de origen senegalés, fue hallado en el domicilio de la asesinada en la localidad almeriense y ha confesado que la ha matado por estrangulamiento justo después de mantener relaciones sexuales con ella.

Mientras tanto, la ministra de Igualdad, Irene Montero, gobierna a través de tuit. No se inmuta, no altera sus políticas fracasadas y lo ‘soluciona’ con unas líneas. En esta ocasión:

“En investigación los primeros asesinatos machistas del año. Revisar cada posibilidad de mejora y de coordinación hasta evitarlos todos. Pero no acabaremos con la violencia machista si no acabamos con el machismo: educación, prevención y feminismo hasta que no haya ni una menos”.