Cuenta atrás para los Óscars 2023 y así están las quinielas

La 95 edición de los premios de la poderosa industria americana están a punto de celebrarse y en Hollywood todo está preparado.

El humorista Jimmy Kimmel será por tercera vez, el presentador. La gala no será en abierto en España y solo se podrá ver a través de Movistar +.



‘Los Fabelman’ de Steven Spielberg y ‘Todo a la vez en todas partes‘ de Los Daniels son las películas más nominadas, pero hay alguna sorpresa y no me refiero únicamente a que el cine de terror vuelva a ser ignorado en el evento, si no a ‘Sin novedad en el frente‘, de Netflix, que ha sabido colarse magistralmente en los Premios.

Recordamos las películas nominadas: ‘Sin novedad en el frente’, ‘Almas en pena de Inisherin’, ‘Avatar: El sentido del agua’, ‘Elvis’, ‘Todo a la vez en todas partes’, ‘Los Fabelman’, ‘TÁR’, ‘Top Gun Maverick’, ‘El triángulo de la tristeza’y ‘Ellas hablan’.

Entre las candidatas a Oscar está ‘Top Gun Maverick‘, que es un gran taquillazo, y aunque se tiene en cuenta porque no hay que olvidar que es un negocio, tampoco es un requisito imprescindible. Otro caso es el de ‘Todo a la vez en todas partes‘, que arrasó en los SAG Awards 2023 y de ahí pasamos a ‘Ellas hablan‘, que es una película independiente. ‘Los Fabelman‘, otra de las producciones que está dando que hablar es “un drama muy de Oscar”.

En cuanto al Oscar a la Mejor Actriz las apuestas salen a favor de Cate Blanchett por ‘TÁR’, sin olvidar que aquí en España todos tenemos la vista y el corazón puestos en Ana de Armas y ‘Blonde‘.

Los nominados a Mejor Actor protagonista también están alcanzando opiniones de todo tipo. Hay quien tiene claro que la estatuilla debería ser para Brendan Fraser por ‘The Whale‘, para Austin Butler por ‘Elvis‘ o para Colin Farrell por ‘Almas en pena de Inisherin‘.

El Oscar al Mejor Director este año no cuenta con ninguna mujer en sus candidaturas. directoras en 2023, ni Sarah Polley de ‘Ellas hablan’, que lo tenía todo a favor, lo ha conseguido.

Según los expertos este parece uno de los premios más claros para este 2023. Todas las apuestas llevan el nombre de Steven Spielberg.

