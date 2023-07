Magistral escrache de los exiliados cubanos al eurodiputado Manu Pineda (Sumar) en Bruselas: “¡Asesinos!”

Magistral escrache al eurodiputado Manu Pineda.

El político del partido de Yolanda Díaz fue recibido por un grupo de exiliados cubanos para demostrar su malestar ante su votó en contra de una resolución del Parlamento Europeo en favor de los presos cubanos.

Unas imágenes que se volvieron virales después de que fueran publicadas por el Director del Latin America Watch de la Fundación Libertad, Agustín Antonetti, quien agregó el mensaje: «VALIENTES. Un grupo de ciudadanos cubanos exiliados acaban de enfrentar cara a cara a Manu Pineda, el principal cómplice de la dictadura cubana en el Parlamento Europeo. Iba en camino a reunirse con Gustavo Petro. Este vídeo tiene que recorrer el mundo».

Los manifestantes mostraron al representante de la extrema izquierda las imágenes de las mujeres torturadas por la dictadura cubana, muchas de ellas enfermas de cáncer. Algunas de las personas que acompañaban a Pineda incluso osaron a encararse con las víctima de unos de los regímenes más sanguinarios del mundo.

El ruin voto

La visita en mayo del Alto Representante de la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, a Cuba ha motivado una resolución del Parlamento para condenar los abusos de los derechos humanos perpetrados por el régimen comunista.

En el texto, aprobado por mayoría sin el apoyo de Sumar y otros eurodiputados de extrema izquierda, se condena «en los términos más enérgicos las violaciones y abusos sistemáticos de los derechos humanos contra manifestantes, disidentes políticos, líderes religiosos, activistas de derechos humanos y artistas independientes, entre otros, perpetrados por el régimen cubano; insta a las autoridades cubanas a que pongan fin de inmediato a la política de represión; y condena la falta de libertad religiosa en Cuba».

Los de Yolanda Díaz no se han sumado a la crítica de la UE por el uso de la tortura en Cuba y por el apoyo que brinda a Rusia en la guerra contra Ucrania. En definitiva, por mucho que Irene Montero haya sido vetada de la formación, parece claro que Yolanda Díaz comparte sus mismos ídolos políticos internacionales: Nicolás Maduro y los herederos del castrismo.

Pro Putin

Es importante recordar que el alcalde de Melitópol, Ivan Federov, que había sido invitado a la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, no pudo contener su indignación cuando escuchó a Manu Pineda insultar a sus compatriotas y repetir como un loro las primicias de la propaganda rusa para justificar su sanguinaria invasión.

“Creemos que hay que investigar todos los crímenes de guerra, hay que investigarlo. Y hay que denunciarlo y hay que condenarlo. Pero todos, todos los crímenes: los que están cometiendo el ejército ruso y los que están cometiendo las bandas nazis en Ucrania. Los linchamientos que están habiendo (sic) a civiles por el hecho de ser rusoparlantes, los linchamientos que están habiendo (sic) a personas por ser gitanas. Eso también hay que investigarlo, hay que investigarlo todo”, indicó el comunista.

Sus palabras encendieron a Federov, quien durante los primeros días de la invasión de Ucrania fue secuestrado por las tropas de Vladimir Putin y que logró recuperar su libertad en un intercambio con soldados rusos.

Consciente de que Pineda busca vender el mensaje de “desnazificar” Ucrania en el Parlamento Europeo, el alcalde de Melitópol no dudó en pararle los pies con solo un par de preguntas: “¿Realmente piensa que a mí me capturaron porque me financió un partido extremo que yo no conozco?, ¿Usted cree que realmente hay nazis en Ucrania?”.

Si bien era visible su enfado, Federov mantuvo el tono sereno para acusar al eurodiputado de Unidas Podemos de obrar a favor de los intereses de Vladimir Putin:

“Eso es solo propaganda rusa, son asesinos rusos. Los sueños europeos de los ciudadanos ucranios se han desvanecido, ver cómo están muriendo decenas de miles de ciudadanos, de civiles. El futuro de Melitópol está en entredicho porque todo el mundo se está marchando. ¿Creen ustedes que son estos nazis, que eran nazis los que estaban viviendo en Melitópol?”

Antes de terminar, Federov reiteró su petición de “sanciones, presión y armas” para Ucrania, a sabiendas de que son justamente las medidas que rechazan tomar desde esa extrema izquierda que mantiene a Pedro Sánchez en el poder, pero que se ha mostrado en más de una oportunidad a favor del Kremlin.