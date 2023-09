Irene, ¿saldrás a manifestarte ahora? 

¿Dónde están las indignadas feministas españolas?

La sociedad echa de menos a esas miles de personas que salen todos los 8-M a las calles para defender los derechos de las mujeres y que ahora callan sepulcralmente al observar cómo la ley del ‘solo sí es sí’ impulsada por Irene Montero beneficia a uno de los cinco condenados por la violación grupal de los Sanfermines de 2016.

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) rebajó en un año (de 15 a 14 años) la pena de prisión que había impuesto el Tribunal Supremo a Ángel Boza, en aplicación de la Ley Orgánica 10/2022, de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la conocida como ley del ‘solo sí es sí’ o la ‘ley Irene Montero’.

El argumento de la Sala de lo Civil y Penal del TSJN sostiene que la condena debe reducirse porque el propio Tribunal Supremo señaló en su sentencia que imponía una condena de 15 años, “próxima” o “cercana” al mínimo legal, unos mínimos que la citada ley rebajó “sensiblemente”.

«En consecuencia, los 15 años de prisión impuestos quedan 2 años por encima del mínimo posible que, efectivamente, están dentro del arco penológico posible, pero que, a juicio de la mayoría de esta Sala, ya no cumple el parámetro fijado por el Tribunal Supremo en su sentencia cuando calificaba la pena impuesta como ‘muy próxima al mínimo legal’, o como ‘pena superior al mínimo legalmente previsto, aunque muy cercana al mismo», argumenta el TSJN.

El beneficio de la ley del ‘solo sí es sí’ era predecible, aunque desde el Gobierno de Pedro Sánchez, su ministerio de Igualdad y hasta los medios de comunicación afines se buscó negar que la polémica normativa acabaría favoreciendo a alguno de los cinco condenados por la violación grupal de los Sanfermines de 2016.

Lejos de asumir responsabilidades, desde Podemos han optado por atacar a los jueces por aplicar la polémica ley del ‘solo sí es sí’ y a los medios de comunicación que informan de la dolorosa noticia para la ministra de Igualdad.

La propia Irene Montero encabezó el linchamiento de los magistrados por aplicar la ley que ella misma impulsó. Con una magistral dosis de cinismo, la pareja de Pablo Iglesias indicó en sus redes:

“El consentimiento y el derecho a la libertad sexual deben ser garantizados por todos los poderes del Estado. Esta decisión del TSJN es muy dolorosa, especialmente para la víctima. Nos hacemos cargo de su dolor y sabemos que todas las víctimas merecen reparación”.

Y añadió: “Gracias al movimiento feminista y a los cambios legislativos que acompañan esa lucha es claro que estamos ante una agresión sexual, y no cabe hablar de abuso como hizo este mismo tribunal en el año 2018. El consentimiento, en el centro. Cuestionar de nuevo la gravedad de la violación no responde al mandato de la Ley solo sí es sí tal y como argumenta el voto particular de la magistrada. También la Fiscalía, el Gob. de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona se oponen a la rebaja, así como la Audiencia Provincial”.

No fue la única, ya que también se sumaron a su cacería de brujas otros representantes de Podemos.

“TVE dice que la rebaja de pena al violador de La Manada es «por la aplicación de la ley sólo sí es sí». Mentira. Si fuese automático, no habría un voto particular de una magistrada en contra. La rebaja es por decisión de dos Rubiales con toga. La TV pública no debería mentir”, indicó Pablo Echenique, exportavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados.

TVE dice que la rebaja de pena al violador de La Manada es "por la aplicación de la ley sólo sí es sí". Mentira. Si fuese automático, no habría un voto particular de una magistrada en contra. La rebaja es por decisión de dos Rubiales con toga. La TV pública no debería mentir. — Pablo Echenique (@PabloEchenique) September 12, 2023

Consternada por el Auto de 2 magistrados del @tsjn que rebaja 1 año de pena (14) a un violador grupal de Pamplona.

Comparto el dolor de la víctima y su familia, la decisión de la magistrada Esther Erice y de la Audiencia Provincial de Navarra. El Tribunal Supremo decidirá. 👇🏾 — Mª Victoria Rosell Aguilar (@VickyRosell) September 12, 2023

En el 2018 la APN dice del terrible caso de la Manada que era abuso sexual (9 años) y en el mismo año el TSJN también aprecia abuso sexual (9 años). Recordemos: no se apreció intimidación en una violación grupal. Incluso apreciaron jolgorio. — Ángela Rodríguez Pam 🏳️‍🌈 ♀️ (@Pam_Angela_) September 12, 2023

Este y otros asuntos de interés nacional serán tratados en La segunda dosis de este 12 de septiembre de 2023 con Alfonso Rojo y con la tertulia de Erik Encinas, María Jamardo y José Luis Balbás.