Habla la mujer que denunció a Cándido Conde-Pumpido Jr. por agresión sexual: «No soy su prostituta»

El hijo del presidente del Tribunal Constitucional Cándido Conde-Pumpido, el abogado del mismo nombre, fue detenido el viernes en su chalet del madrileño barrio de San Blas. El domingo 5 de noviembre la Jueza Isabel Durántez decretó su puesta en libertad. El periodista Borja Méndez ha entrevistado para VozPópuli a la mujer que denunció al abogado.

En su conversación, la chica ha querido mantener su anonimato y en el artículo se refieren a ella como A. Es una mujer brasileña de 27 año y, frente a lo publicado, niega ejercer la prostitución. «No soy la prostituta de Cándido», afirma y puntualiza que «tuvimos una relación muy intensa todos esos días pero nunca me pagó por sexo, para nada». «Cuando salí con él a veces hasta yo pagaba las cosas», afirma.

Según el relato de la presunta víctima estuvo con el Cándido Conde-Pumpido Jr. en su casa desde el martes 31 de octubre, según dándole apoyo porque «todos esos días no estaba bien». «Desde ahí siempre estábamos saliendo pero no me imaginaba que todo esto fuera a pasar», señala antes de relatar los sucesos que llevaron a que denunciara al hijo del presidente del Tribunal Constitucional.

Mezcla de drogas y medicación

Según ella, el abogado estaba tomando el fármaco Rivotril para poder dormir y lo combinó supuestamente con cocaína, ketamina y tutsi (la conocida como cocaína rosa). A. recuerda que tras este consumo «se puso loco y agresivo al juntar drogas y medicinas» y se produjeron los hechos que la llevaron a denunciar. Puntualiza que ninguno de los dos acompañantes de Conde-Pumpido le agredieron: «si que me molestaron pero yo no quise con nadie».

Siempre según su relato a VozPópuli, Cándido Conde-Pumpido Varela «me violentó y me robé mi pasaporte», lo que provocó que llamara a la Policía que acudieron al domicilio de San Blas a las 10 de la mañana del viernes 3 de noviembre y se activó el protocolo contra las agresiones sexuales. La joven brasileña fue trasladada al Hospital de La Paz para ser explorada. Esa misma noche la UFAM (Unidad de Atención a la Familia y la Mujer) de la Jefatura Superior Policial de Madrid, se presentaron en el chalet del abogado y procedieron a su detención y la de los dos amigos que le acompañaban.

A. defiende que los famosos vídeos aportados por Conde-Pumpido, en los que se sustentaron su puesta en libertad, no son fiables y asegura que posee audios y conversaciones con el denunciado que probarían su versión. «Estoy muy en shock con lo que ha pasado», asegura la joven que dice sentirse «vulnerable» por todo lo que está viviendo en las últimas horas.