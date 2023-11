Nacho Abad pone en duda la teoría iraní del atentado a Vidal-Quadras: «Podría ser una persona radicalizada»

Nacho Abad vs. Alejo Vidal-Quadras.

El periodista experto en sucesos Nacho Abad en su intervención el domingo 12 de noviembre en el programa Cristina López Schlichting en la Cadena COPE hizo un repaso de lo ocurrido en en la jornada del 9 de noviembre en la madrileña calle de Núñez de Balboa, cuando un hombre disparó contra Alejo Vidal-Quadras. Abad recibió un mensaje a las 13:40 cuando estaba en su programa de Cuatro ‘En boca de todos’ avisando de lo que había pasado en en la céntrica calle capitalina. Aún no se sabía que la víctima era el exfundador de VOX. «Vimos en directo cómo señalaban, decían, y no sabíamos que era Vidal-Quadras hasta las 14:20», puntaliza.

Según Abad, el político siempre da un paseo a la misma hora, por lo que le espera una persona con casco de moto que le dispara al cráneo directamente, aunque, afortunadamente, el disparo no fue mortal para el catalán. Así lo explicaba el periodista:

«Él hace un giro instintivo de cara, y así salva la vida porque le destroza la mandíbula, pero es una zona hueca, la escena se divide en dos partes, él queda de pie, y el otro sale corriendo. Alejo no puede hablar casi, hay personas que no saben qué ha pasado y le empiezan a preguntar y a taponar la cara, llaman a la policía, a la ambulancia y está bien dentro de la gravedad»

«Los testigos cuentan que han visto a un tipo salir corriendo, que ha bajado a la calle de Núñez de Balboa. Hay una persona que dice que es una mujer porque tiene pelo largo, se sube encima y salen disparados. Horas más tarde encuentran una moto en Fuenlabrada calcinada, sabe qué matrícula es y a quién pertenece y es una línea de investigación, no sabemos si la moto está vinculada», aporta el periodista.

«¿Con qué intención buscan la matrícula? Ya sabremos el vehículo, y si es la moto calcinada, desde el punto de vista de la titularidad de la moto se puede reconstruir el trayecto que siguieron los pistoleros hasta que llegaron a Fuenlabrada. Como hay cámaras en cada esquina, no creo que sea especialmente complicado establecer qué recorrido hicieron», añadió.

Descarta la tesis iraní: «Puede que sea algo de su entorno personal»

Desde el primer momento los medios de comunicación han hablado de un posible atentado instigado por el régimen iraní. Lo cierto es que el propio político así lo afirmó a los sanitarios que lo atendieron. Sin embargo, Abad no comparte esta tesis. «A mí, me cuesta creerlo. Creo que es algo más doméstico, el problema es que trastoca todo el entorno, pero me gustaría ser prudente», reflexionó ante los micrófonos de COPE.

Según Nacho Abad el autor «podría ser que alguna persona radicalizada, no sé si con ideas políticas nacionales o internacionales, contrarias a las de Alejo, o puede que sea algo en su entorno personal». Una tesis que la investigación del Grupo V de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía también estaría valorando en sus pesquisas.