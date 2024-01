Cinco muertos al colisionar un avión con casi 400 personas con otro de la Guardia Costera en Tokio

De terror.

Cinco personas han muerto en la colisión entre dos aviones en la pista de aterrizaje del aeropuerto Haneda de Tokio.

Poco después de las 18:00 la aeronave de Japan Airlines con 379 pasajeros a bordo, incluida la tripulación, colisionó al momento de aterrizar con otra aeronave de la Guardia Costera japonesa. El suceso ocasionó que los pasajeros del vuelo identificado con el número 516, tuvieran que ser evacuados rápidamente. El desalojo de los casi 400 personas permitió que no hubiesen más heridos.

El subdirector de la Guardia Costera de Japón, Yoshio Seguchi, ofreció detalles una rueda de prensa del informe del capitán de la nave, que señaló que «el avión explotó en la pista y que él logró escapar».

El avión de pasajeros, un Airbus A350 y con el número de vuelo 516, provenía del aeropuerto New Chitose en Hokkaido, en el norte de Japón, hizo combustión al aterrizar en el aeropuerto de Tokio. Por su parte, la aeronave de la Guardia Costera de Japón, un Bombardier DHC8-300, tenía como destino el aeropuerto de Niigata como parte de una misión de ayuda humanitaria para los afectados por el terremoto de 7,6 grados que sacudió las tierras japonesas el día de ayer.

En las imágenes del medio japonés se puede apreciar cómo el avión desprende una gran llamarada mientras se encontraba en el proceso de aterrizaje, al tiempo que se produce una gran columna de humo negro y la pronta acción de los cuerpos de bomberos.

La causa del accidente se desconoce de momento, aunque se presume que habría sido debido a una colisión con una aeronave de la Guardia Costera japonesa. Sin embargo, la agencia de seguridad todavía no ha reportado ningún accidente. Por su parte, la agencia metereológica ha anunciado que no hubo ningún fenómeno que pudiera causar el accidente.

Los bomberos han podido controlar el incendio en la pista pero de momento, todas las pistas del aeropuerto se encuentran cerradas. LA aeronave ha quedado completamente calcinada.

El medio japonés ha informado que los 379 pasajeros junto con los 12 miembros de la tripulación fueron evacuados a rápidamente y no se reportan heridos pese a lo espectacular del accidente.

All 379 passengers and crew have escaped from a Japan Airlines aircraft that caught fire at Tokyo's Haneda Airport, a JAL official says. The plane is still burning.https://t.co/bZpiKm8wIN pic.twitter.com/zoKNb6HcBJ

— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) January 2, 2024