Los abogados españoles de Daniel Sancho comparecen ante los medios: «La Policía lo engañó con una orden de deportación que no existía»

«Estamos en unos hechos que darían lugar a un homicidio imprudente, que en España sería considerado un accidente: me intentan violar, me muerden, me defiendo, se cae y se produce la muerte, por lo que no se produce responsabilidad penal». En este sentido, según los abogados, Daniel estaría en España en 3 o 4 años».

«Se entra en el lugar donde supuestamente se produce la muerte, y a los 2 minutos en los que no hay precinto, entran las cámaras de televisión. No hay ninguna prueba de que hubiera un cuchillo en la muerte. No hay pruebas porque la autopsia no lo ha probado»