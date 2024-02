Visto para sentencia: Dani Alves insiste en que fue sexo consentido, pero la Fiscalía no le cree

El miércoles 7 de febrero de 2024 tuvo lugar la última sesión del juicio contra Dani Alves por una presunta agresión sexual. El último en declarar fue el jugador de fútbol. El brasileño aseguró que el día de autos bebió aproximadamente 2 botellas de vino y una copa de whisky.

En su relatado de lo ocurrido en la discoteca Sutton, el ex del Barcelona aseguró que estaba en el reservado número 6, su favorito por estar cerca del baño. «Primero vinieron dos chicas que las invitó el camarero y después la denunciante y sus amigas» a las que según él «en ningún momento se las vio incómodas».

«Empezó la conversación, empezamos a bailar, a hablar, me acercaba a ellas pero con respeto», continuó su relato. En todo momento aseguró que estaban «disfrutando» y «empezamos a intimar». Según Alves, la denunciante le tocó sus partes mientras bailaban y en ese momento le propuso ir al baño, propuesta que ella aceptó.

En ese momento se produce la interacción sexual. Así la relató Alves ante el Tribunal:

Yo le dije de ir primero al baño y que ella entrará después. Fui me quedé un rato esperando, creí que no iba a venir. Ya me iba cuando vi que estaba entrando. Cuando entramos al baño, ella empezó a desabrocharme los pantalones, yo la ayudé. Ella se puso encima mío y empezó a hacerme una felación.