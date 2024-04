Crimen de la Guardia Urbana: la confesión de Albert López y la pelea de su abogado y la de Rosa Peral en televisión

Albert López, que cumple condena por el asesinato de Pedro Rodríguez, ha reconocido por primera vez ser el autor del asesinato. Ha sido a través de la agencia Europa Press como se ha conocido este cambio en su relato. Albert hasta ahora ha mantenido su inocencia. Tanto él, como Rosa Peral, se echaron el muerto encima durante el mediático juicio. López sólo reconocía haber encubierto el crimen por amor a Rosa.

López habría confesado su participación directa en la muerte de Pedro Rodríguez a funcionarios de la prisión de Quatre Camins, en la que cumple condena desde 2020. El martes 16 de abril, el abogado de Albert, José Luis Bravo intervino en TardeAR de Telecinco para aclarar el motivo la verdad del asunto:

«Lo primero que tengo que decir es que yo no tengo constancia de que esa confesión se haya producido. Hace tiempo que no hablo con él, pero no me consta que Albert haya redactado ni presentado una carta ni haya confesado. En el caso de que lo hubiera hecho, yo creo que esa confesión no tiene ningún contenido estratégico. No es cierto de que lo haya hecho para obtener permisos, porque si no lo hubiera hecho hace dos años»