¿Cuál es la ciudad de Estados Unidos en la que es obligatorio tener armas?

Cuando pensamos en un pequeño pueblo del sur de Estados Unidos, la imagen de Kennesaw, Georgia, encaja a la perfección: calles tranquilas, un olor a galletas recién horneadas flotando desde la panadería local y un ambiente acogedor que invita a dejar notas de agradecimiento en las cafeterías. Pero detrás de este idílico escenario se esconde una peculiaridad que divide opiniones y desafía las expectativas: una ley municipal de 1982 que obliga a los residentes a poseer un arma de fuego y municiones.

Desde fuera, esta norma puede parecer una reliquia de una época pasada o incluso un guiño político provocador. Morton Grove, en Illinois, había prohibido las armas, y Kennesaw decidió responder con una medida diametralmente opuesta. Para algunos, esta ley simboliza el orgullo de una ciudad que abraza la cultura de las armas. Para otros, es un recordatorio vergonzoso de cómo una comunidad puede perpetuar tradiciones anacrónicas que no representan los valores modernos.

El alcalde Derek Easterling asegura que no se trata de una ley meramente simbólica, aunque admite que no se han aplicado sanciones por su incumplimiento en más de 40 años.

Mientras tanto, otros habitantes ven esta legislación como un simple dato curioso, algo para contar entre risas o con un ligero gesto de incomodidad. Pero, ¿qué dice esta normativa sobre Kennesaw y sus habitantes hoy en día?

Es cierto que las cifras de delitos violentos en la ciudad son bajas, algo que muchos atribuyen a la ley de armas. “Si un delincuente entra a una casa, no sabe lo que le espera”, dicen algunos residentes. Sin embargo, también es innegable que la presencia de armas de fuego no solo implica defensa personal. En 2023, no hubo asesinatos en Kennesaw, pero sí se registraron dos suicidios con armas. Esto subraya una cruda realidad: las armas no solo ofrecen protección; también traen consigo riesgos.

Blake Weatherby, jardinero de la Primera Iglesia Bautista de Kennesaw, lo resume así: “La actitud hacia las armas es lo que mantiene bajos los delitos, no las armas en sí”. Y su reflexión destaca un punto clave: la cultura de una comunidad define más su seguridad que cualquier legislación particular.

Lo que resulta más interesante de Kennesaw no es tanto la ley como las personas que viven bajo ella. Desde la madre que enseña a sus hijas adolescentes a disparar, hasta el jardinero que vendió todas sus armas para pagar gasolina, pasando por el comerciante de armas que celebra la ley por ser buena para el negocio, las historias individuales revelan una diversidad de perspectivas que trascienden la simple dicotomía entre estar a favor o en contra de las armas.

La madre Cris Welsh lo expresa con claridad: “Quisiera que cuando la gente pensara en Kennesaw, recordara sus parques, sus escuelas y sus valores de comunidad, no una ley que incomoda a muchos”. Su deseo apunta a un cambio en la narrativa: dejar de ser “Gun Town USA” para convertirse en un ejemplo de convivencia y valores compartidos.

En un país donde el debate sobre las armas de fuego está profundamente polarizado, Kennesaw representa un microcosmos de contradicciones y complejidades.

La ley de 1982 puede ser un vestigio de otro tiempo, pero también es un espejo de las tensiones y dilemas que enfrenta Estados Unidos en su conjunto.

¿Es posible equilibrar la tradición con el progreso? En Kennesaw, la respuesta parece estar en constante evolución, reflejada en las voces de sus habitantes y en su deseo de ser reconocidos por algo más que una ley singular.