Los Zizianos son un enigma moderno: un culto digital que mezcla veganismo, anarquismo y tecnología.

La detención de Jack LaSota podría ser el fin de su racha violenta, pero quedan preguntas.

¿Qué los empujó al extremo?

¿Fue la ideología o la personalidad de Ziz?

Hace unos días, el nombre de los Zizianos, una «secta» vegana y anarquista, saltó a los titulares.

Su líder, la mujer trangénero Jack LaSota, fue detenido el domingo 16 de febrero de 2025 en Maryland junto a dos seguidores.

La policía los acusa de delitos menores como allanamiento y posesión de armas, pero el trasfondo es más oscuro: vinculan al grupo con seis asesinatos en tres estados.

¿Quiénes son estos Zizianos?

¿Qué los llevó de teorías filosóficas y tecnológicas a la violencia? Vamos a desentrañarlo paso a paso.

El origen: un genio tecnológico con ideas radicales

Todo empieza con Jack LaSota, una figura peculiar.

Nacida en Alaska, estudió ingeniería informática en la Universidad de Alaska Fairbanks y trabajó como becaria en la NASA en 2013, desarrollando software de visualización del clima espacial.

Tras graduarse, se mudó a San Francisco, un imán para mentes brillantes.

Allí se acercó al movimiento racionalista, una subcultura obsesionada con entender la mente humana y los riesgos de la inteligencia artificial.

Pero LaSota no encajó del todo.

Bajo el alias Ziz, comenzó a escribir un blog en 2016.

Sus textos mezclaban veganismo ético, anarquismo y teorías filosóficas excéntricas.

Una idea recurrente era que los hemisferios del cerebro tienen géneros y valores opuestos que «desean matarse entre sí».

Ella, que se identifica como mujer transgénero, también atacaba a los racionalistas, a quienes veía como traidores a sus ideales.

En un post escribió: “Me he dado cuenta de que ya no tolero a las personas. Ni siquiera a los racionalistas. He perdido mi habilidad para ver la belleza, por eso ahora puedo ver el mal”.

Ese desprecio marcó el rumbo de los Zizianos.

De las palabras a los actos

Los Zizianos surgieron como un grupo de jóvenes informáticos, muchos en sus 20 y 30 años, que se conocieron online.

Compartían el rechazo de LaSota a la sociedad y adoptaron su mezcla de veganismo radical y anarquismo.

Pero lo que empezó como una comunidad digital dio un giro violento.

En 2019, LaSota y tres seguidores interrumpieron un retiro del Centro de Racionalidad Aplicada en Sonoma, California.

Vestidos de negro y con máscaras, bloquearon accesos y repartieron panfletos acusando al grupo de abuso.

La policía los detuvo, pero el incidente fue solo el comienzo.

Desde entonces, las autoridades relacionan a los Zizianos con crímenes graves.

El detonante fue el asesinato de David Maland, agente de la Patrulla Fronteriza, el 20 de enero de 2025 en Vermont.

Teresa Youngblut, una seguidora, está acusada del tiroteo.

Otros casos incluyen el apuñalamiento de un anciano en Vallejo, California, y los asesinatos de los padres de Michelle Zajko, otra miembro arrestada con LaSota.

En total, seis muertes en Vermont, Pensilvania y California.

Vinculaciones tecnológicas: un culto de Silicon Valley

El trasfondo tecnológico de los Zizianos es clave.

LaSota y sus seguidores no son improvisados: muchos tienen formación en informática y han trabajado en gigantes como Google o en proyectos de inteligencia artificial.

Su paso por el movimiento racionalista, con epicentro en Berkeley, les dio herramientas para articular ideas complejas.

Algunos expertos creen que usaron su conocimiento para evadir a la justicia, como cuando LaSota fingió su muerte en 2022 tras «caer» de un barco en la Bahía de San Francisco. Reapareció meses después, dejando un rastro de violencia.

Jessica Taylor, investigadora de IA que conoció a LaSota, dice que el grupo pervierte el racionalismo para justificar actos extremos, como evitar pagar alquiler o enfrentarse a desalojos.

Su obsesión con la IA también apunta a un miedo apocalíptico: creen que una superinteligencia debe priorizar a los animales, no solo a los humanos.

Es un cóctel ideológico que mezcla ética, tecnología y paranoia.

La detención: fin de una fuga

El domingo pasado, la policía de Maryland detuvo a Jack LaSota, Michelle Zajko y Daniel Blank en Frostburg.

Los encontraron en una propiedad privada con camiones, armas y ropa táctica. Un juez les negó la fianza el martes, citando su peligrosidad y riesgo de fuga.

Los fiscales señalaron a LaSota como «líder de un grupo extremista». Aunque no la han acusado directamente de los asesinatos, su arresto abre una ventana a los Zizianos.

¿Cuántos son?

Algunas fuentes hablan de hasta 30 miembros, principalmente mujeres trans con talento matemático.

Jack LaSota

Nombre: Jack Amadeus LaSota, alias Ziz.

Edad: 34 años.

Origen: Alaska, EE.UU.

Formación: Ingeniería informática, Universidad de Alaska Fairbanks.

Identidad: Mujer transgénero, usa pronombres femeninos.

Trayectoria: Becaria en NASA, bloguera, líder de los Zizianos.

Personalidad: Ambiciosa, moralista, con ideas radicales y un rechazo visceral a la autoridad.

Curiosidades

En 2017, LaSota y Gwen Danielson compraron un barco viejo en Alaska, el Caleb, para crear una «flota racionalista» de vivienda barata. Sus seguidores creen que películas como Matrix son reales y que pueden manipular la realidad. Durante su arresto, pidió una dieta vegana y dijo estar «en un estado leve de delirio» por falta de comida. En 2019, el bloqueo del retiro racionalista incluyó a niños atrapados, lo que elevó las tensiones con la policía. LaSota usa múltiples alias, como Andrea Phelps, complicando su rastreo.

Un patrón inquietante

Los Zizianos no son un caso aislado. Las últimas décadas han visto surgir grupos similares: