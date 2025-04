El asesino del tablero de ajedrez: Alexander Pichushkin confiesa 11 crímenes más

Alexander Pichushkin, apodado el «asesino del tablero de ajedrez», ha vuelto a estremecer a Rusia y al mundo con una nueva confesión: asegura haber cometido otros once asesinatos no registrados previamente. Este anuncio llega casi dos décadas después de su detención en 2006 y posterior condena en 2007 por el asesinato de 48 personas, lo que lo convirtió en uno de los asesinos en serie más notorios del país.

Pichushkin, quien actualmente cumple cadena perpetua en una prisión rusa de alta seguridad ubicada en el Ártico, declaró que estos nuevos crímenes ocurrieron entre las mismas fechas que sus homicidios conocidos, específicamente entre los años noventa y principios del nuevo milenio. Según fuentes oficiales rusas, estas declaraciones fueron obtenidas gracias a la colaboración entre las autoridades penitenciarias y la Dirección Principal de Investigaciones Criminales.

El perfil psicológico detrás del «Maníaco del Martillo»

Desde joven, Pichushkin mostró signos preocupantes. Nacido en Moscú en 1974, sufrió un traumatismo craneal durante su infancia que pudo haber influido significativamente en su comportamiento antisocial posterior. Aunque inicialmente parecía un niño tímido e introvertido, con los años desarrolló una fascinación mórbida por la violencia.

Su modus operandi era tan brutal como metódico: atraía a sus víctimas —frecuentemente hombres mayores o indigentes— ofreciéndoles alcohol para luego atacarlos con un martillo o arrojarlos vivos a pozos abiertos. Su objetivo declarado era llenar las 64 casillas simbólicas de un tablero de ajedrez con cada víctima asesinada; sin embargo, fue detenido antes de alcanzar esa cifra macabra.

Durante su juicio se reveló que no mostraba remordimiento alguno por sus actos; incluso llegó a declarar fríamente: «Si no me hubieran atrapado nunca habría parado».

Las nuevas confesiones

En esta reciente declaración ante las autoridades penitenciarias rusas, Pichushkin detalló cómo llevó a cabo estos once asesinatos adicionales supuestamente cometidos también dentro del distrito Bútovo Norte —una zona boscosa donde solía operar—. Aunque aún no se han confirmado oficialmente estas muertes ni identificado posibles víctimas relacionadas con estas confesiones tardías debido al tiempo transcurrido desde entonces (más de veinte años), este giro reabre viejas heridas para familiares afectados e investigadores involucrados originalmente.

Las autoridades han señalado que investigarán exhaustivamente cada detalle proporcionado por él para verificar si efectivamente corresponden casos reales aún sin resolver dentro dicha área geográfica moscovita conocida históricamente como escenario principal bajo actividades criminales perpetradas anteriormente bajo similar patrón violento característico suyo ya documentado judicialmente previamente .

Impacto social y legal

El caso Alexander Pishuchin sigue siendo emblemático tanto dentro historia criminalística contemporánea rusa globalmente hablando. Representa el ejemplo extremo de hasta dónde puede llegar la mente humana distorsionada impulsada por la obsesión compulsiva combinada con la falta de empatía total hacia la vida humana. Además, revive el debate recurrente sobre la moratoria de la pena capital vigente en Rusia desde su ingreso al Consejo de Europa del año1996 impidiendo la ejecución sde entencias demuerte incluso en casos extremos, tales éste..