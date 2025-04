Portugal retiene miles de carnés de conducir de españoles: ¿qué está pasando?

La cercanía entre España y Portugal, unida al intenso flujo turístico y comercial entre ambos países, ha desatado un problema que afecta a miles de conductores españoles. Portugal ha implementado una estricta política para garantizar el cobro de multas de tráfico, que incluye la retención temporal del carné de conducir en caso de impago inmediato. Esta medida, aunque legal, está generando inconvenientes significativos para los infractores y levantando polémica entre los afectados.

Retención del carné: una estrategia eficaz pero controvertida

En Portugal, las autoridades han decidido abordar la alta tasa de impago de multas por parte de conductores extranjeros mediante la retención del carné de conducir. Según datos recientes, más del 40% de las sanciones transfronterizas en la Unión Europea quedan sin abonar, lo que ha llevado a países como Portugal a tomar medidas unilaterales para garantizar el cobro. Los conductores españoles son los más afectados debido a la proximidad geográfica y el elevado tráfico entre ambos territorios.

El procedimiento es claro: si un conductor es detenido por una infracción y no puede o no quiere pagar la multa en el momento, las autoridades lusas retienen su carné hasta que se regularice la situación. Este proceso puede prolongarse durante meses si el conductor decide recurrir la sanción. Además, los infractores necesitan asistencia legal para presentar recursos en Portugal, lo que supone un coste adicional.

Aunque técnicamente no se trata de una retirada oficial del permiso—ya que este sigue siendo válido en España—, los afectados deben solicitar un duplicado a la Dirección General de Tráfico (DGT) española para seguir conduciendo mientras dure el proceso.

Impacto en los conductores españoles

Miles de españoles que cruzan la frontera cada año se ven sorprendidos por esta normativa. Muchos desconocen que en Portugal es obligatorio pagar las multas al momento para evitar problemas legales. Además, si bien existe la posibilidad de utilizar el carné digital desde un dispositivo móvil como alternativa temporal, esto no exime del engorroso trámite de recuperar el documento físico retenido.

En casos extremos, las autoridades portuguesas pueden incluso inmovilizar el vehículo o retener otros documentos relacionados con el mismo hasta que se pague la multa correspondiente. Esto añade una capa extra de estrés y complicaciones para los conductores que dependen del uso diario del coche.

Multas transfronterizas en la UE: un problema generalizado

El caso portugués pone en evidencia un problema más amplio dentro de la Unión Europea: la falta de armonización en el cobro de multas transfronterizas. Aunque existen acuerdos europeos para facilitar el intercambio de información entre países y garantizar el cumplimiento de sanciones, su aplicación práctica sigue siendo limitada.

De acuerdo con las últimas reformas aprobadas por el Parlamento Europeo, los países miembros disponen ahora de once meses para notificar las multas a los infractores extranjeros. Además, cuando estas superan los 70 euros y no se han pagado tras agotar todos los recursos legales, el país donde reside el infractor puede encargarse directamente del cobro. Sin embargo, estas medidas aún no han logrado eliminar por completo las lagunas legales ni la sensación de impunidad con la que algunos conductores operan fuera de sus fronteras.

Conducir en Portugal: recomendaciones clave

Para evitar problemas al conducir en Portugal, es fundamental conocer y respetar las normas locales:

Pagar las multas al momento es crucial para evitar la retención del carné.

Llevar siempre consigo tanto el carné físico como una copia digital actualizada.

Informarse sobre los sistemas específicos de pago en autopistas lusas (peajes electrónicos) para evitar sanciones adicionales.

En caso de recibir una multa injusta, contar con asesoramiento legal especializado facilita recurrirla dentro del plazo establecido.

¿Es este modelo viable para otros países?

El enfoque portugués ha demostrado ser efectivo para asegurar el cobro inmediato de multas y disuadir infracciones reiteradas por parte de conductores extranjeros. Sin embargo, también plantea interrogantes sobre su impacto en la movilidad y los derechos individuales. La necesidad de recurrir a servicios legales costosos o enfrentarse a largos plazos administrativos puede considerarse desproporcionada por algunos afectados.

Mientras tanto, países como España también adoptan medidas similares con los conductores extranjeros que circulan por su territorio. Por ejemplo, agentes españoles pueden inmovilizar vehículos si los infractores no abonan las sanciones al momento. Esto refuerza la idea generalizada de que Europa avanza hacia un modelo más estricto y coordinado en materia de seguridad vial.

La retención masiva de carnés españoles en Portugal subraya tanto la importancia como las dificultades inherentes al cumplimiento normativo transfronterizo dentro del espacio europeo. Para los conductores habituales entre ambos países, estar informados y preparados será clave para evitar contratiempos mayores durante sus desplazamientos.