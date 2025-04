Adolescente mata a sus padres en Wisconsin como parte de un plan para asesinar a Donald Trump

El pasado marzo, Nikita Casap, un adolescente de 17 años residente en Waukesha, Wisconsin, fue detenido tras ser acusado de asesinar a su madre, Tatiana Casap, de 35 años, y a su padrastro, Donald Mayer, de 51.

Según las autoridades federales, el joven planeaba utilizar los recursos financieros de sus padres para llevar a cabo un plan que incluía el asesinato del expresidente Donald Trump y el derrocamiento del gobierno estadounidense.

Este caso ha conmocionado al país y puesto en evidencia la influencia de ideologías extremistas en jóvenes vulnerables.

Las investigaciones revelaron que Casap actuó con premeditación, asesinando a sus padres y ocultando sus cuerpos antes de huir del estado.

Fue arrestado días después y enfrenta múltiples cargos, incluidos homicidio en primer grado, ocultación de cadáveres e identidad falsa para acceder a fondos económicos.

Además, las autoridades federales han señalado que podrían formular cargos relacionados con conspiración, uso de armas de destrucción masiva y tentativa de magnicidio.

Ideologías radicales y planificación minuciosa

El análisis del teléfono móvil y otros dispositivos electrónicos de Casap mostró conexiones con «The Order of Nine Angles», una organización neonazi conocida por su discurso supremacista blanco. También se encontraron imágenes de Adolf Hitler y escritos donde el joven abogaba por la eliminación del expresidente Trump para generar caos político y acelerar una supuesta revolución que «salvaría a la raza blanca».

Entre los documentos incautados se halló un manifiesto donde Casap justificaba sus intenciones: “Eliminar al presidente garantiza un caos que hará posible la idea de colapsos sociales y asesinatos políticos”. Además, se descubrió que había adquirido drones y materiales explosivos como parte de su plan para atacar al exmandatario.

Las autoridades también investigan si otras personas estuvieron involucradas en esta conspiración. Según los informes preliminares, Casap habría recibido apoyo logístico y financiero de terceros aún no identificados.

La influencia del extremismo en jóvenes

El caso ha abierto un debate sobre cómo las ideologías radicales encuentran terreno fértil entre adolescentes. Según expertos consultados por las autoridades, Casap pudo haber sido captado por grupos extremistas a través de foros digitales donde se difunden mensajes supremacistas y teorías conspirativas.

Este no es el primer caso en el que jóvenes se ven implicados en actos violentos inspirados por ideologías extremistas. Organizaciones como «The Order of Nine Angles» utilizan plataformas en línea para reclutar a personas vulnerables emocionalmente o con dificultades económicas.

Atentados previos contra Donald Trump

El expresidente Donald Trump ha sido objetivo de varios intentos de atentado durante su trayectoria política. A continuación, una lista con algunos casos destacados:

2016: Durante un mitin en Las Vegas, un hombre intentó arrebatar el arma a un policía con la intención de disparar contra Trump.

Durante un mitin en Las Vegas, un hombre intentó arrebatar el arma a un policía con la intención de disparar contra Trump. 2018: Un paquete sospechoso enviado al entonces presidente fue interceptado por los servicios secretos; contenía material explosivo.

Un paquete sospechoso enviado al entonces presidente fue interceptado por los servicios secretos; contenía material explosivo. 2020: Un avión no identificado violó el espacio aéreo restringido durante un mitin en Arizona; aunque no hubo ataque directo, generó alarma.

Un avión no identificado violó el espacio aéreo restringido durante un mitin en Arizona; aunque no hubo ataque directo, generó alarma. 2023: Un individuo armado fue detenido cerca del club Mar-a-Lago mientras intentaba acercarse al expresidente.

Estos incidentes reflejan los riesgos constantes que enfrentan figuras públicas polarizadoras como Trump.

Próximos pasos legales

Casap compareció ante la corte el pasado 9 de abril y permanece bajo custodia con una fianza fijada en un millón de dólares. Su próxima audiencia está programada para el 7 de mayo, donde se espera que se formalicen nuevos cargos federales.

Este caso no solo expone las fallas en la detección temprana del radicalismo juvenil, sino también la necesidad urgente de abordar cómo las ideologías extremistas proliferan en entornos digitales sin control efectivo. Mientras tanto, la comunidad estadounidense sigue atenta al desarrollo judicial de uno de los casos más inquietantes del año.