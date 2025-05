Erin Patterson, la malvada que envenenó a sus familiares con setas tóxicas, comió sólo de un plato de otro color

El nombre de Erin Patterson se ha convertido en sinónimo de uno de los sucesos criminales más insólitos y debatidos de Australia en los últimos años.

La mujer, de 50 años, afronta estos días un juicio por el presunto asesinato de tres personas —sus exsuegros y una conocida de la familia— tras servirles un Beef Wellington con setas que resultaron ser mortales.

El episodio, ocurrido en julio de 2023 en la pequeña localidad de Leongatha, al sureste de Melbourne, ha puesto sobre la mesa cuestiones sobre la toxicidad de ciertas especies de hongos y las dinámicas familiares bajo presión.

El almuerzo tenía como objetivo una supuesta reconciliación familiar.

A la mesa se sentaron Don y Gail Patterson, padres del exmarido de Erin, y Heather Wilkinson junto a su esposo Ian. Tras degustar el emblemático plato británico con setas, los cuatro invitados cayeron gravemente enfermos en las horas siguientes. Días después, Gail y Heather fallecieron en el hospital el 4 de agosto; Don murió al día siguiente. Ian Wilkinson sobrevivió tras pasar casi dos meses ingresado en estado crítico.

El desarrollo judicial: cargos, versiones y detalles controvertidos

La investigación policial identificó que los síntomas de las víctimas coincidían con una intoxicación por Amanita phalloides, conocida como «death cap» o «sombrero mortal». Este hongo es responsable del 90% de las muertes por intoxicación fúngica a nivel mundial. Las pruebas forenses confirmaron posteriormente la presencia del tóxico en los cuerpos.

La Fiscalía acusa a Erin Patterson de haber cocinado deliberadamente el plato con setas venenosas para causar la muerte a sus invitados. La defensa sostiene que todo fue un accidente: Erin afirma haber comprado setas frescas en un supermercado local y setas deshidratadas en una tienda asiática. Insiste además en que ella misma comió del plato y sufrió después molestias gástricas. Como detalle curioso, trascendió durante la investigación que Erin comió su ración servida en un plato de distinto color al del resto, aunque este hecho no ha sido categorizado como prueba concluyente sobre su intención o inocencia.

En cuanto a su entorno cercano, sus hijos no asistieron al almuerzo pero consumieron sobras del Beef Wellington al día siguiente —según Erin, les retiró las setas porque no les gustan— y no sufrieron ningún daño.

El juicio se celebra en los tribunales del valle Latrobe (Morwell), cerca del lugar del suceso. Tras varias semanas mediáticas previas y la selección de un jurado mixto, el proceso se prevé largo y minucioso debido a la complejidad forense y emocional del caso.

Perfil: ¿Quién es Erin Patterson?

Australiana, 50 años.

Residente en Leongatha (Victoria), localidad rural marcada por una fuerte cultura comunitaria.

Exesposa de Simon Patterson, hijo de dos de las víctimas.

Sin antecedentes penales ni historial previo relacionado con intoxicaciones.

Descrita por conocidos como “reservada”, “educada” y “amante de la cocina”.

Ha expresado públicamente su pesar: “No tenía ningún motivo para hacer daño a estas personas que amaba”.

Anécdotas y curiosidades relevantes

La policía arrestó a Erin meses después del incidente inicial tras analizar pruebas forenses detalladas.

El caso ha avivado el debate sobre el consumo seguro de hongos silvestres en Australia.

Los death cap suelen crecer espontáneamente tras lluvias intensas; son difíciles de distinguir visualmente de otras variedades comestibles.

En 2020 hubo otro brote letal por setas en Victoria: una persona murió y siete fueron hospitalizadas.

La cobertura mediática ha llevado incluso a expertos micólogos a intervenir públicamente para explicar los riesgos asociados.

El impacto social y mediático

La historia ha fascinado tanto a medios locales como internacionales. No solo por su componente trágico y familiar, sino también por las dudas que persisten sobre si fue un accidente o un crimen premeditado. El hecho de que Erin Patterson haya defendido su inocencia con firmeza —y que haya consumido supuestamente el mismo plato— añade una capa extra de complejidad.

Mientras el jurado escucha testimonios clave —incluido el superviviente Ian Wilkinson— la sociedad australiana sigue pendiente. No solo está en juego la reputación personal de Erin Patterson, sino también debates más amplios sobre seguridad alimentaria doméstica, confianza familiar y procedimientos legales ante crímenes poco habituales.

El veredicto será determinante para cerrar —o reabrir— heridas profundas tanto en una familia marcada para siempre como en una comunidad que ha visto cómo lo cotidiano puede tornarse letal con solo un bocado equivocado.