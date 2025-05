La violencia machista en 2024: una mujer asesinada cada 7,6 días en España bajo el Gobierno Sánchez

En 2024, España ha vivido una tragedia persistente: una mujer fue asesinada por violencia machista cada 7,6 días, según datos oficiales. Aunque este año terminó con el menor número de víctimas mortales desde que se inició el registro en 2003, la realidad es que 47 mujeres perdieron la vida a manos de sus parejas o exparejas. Además, nueve menores fueron asesinados en crímenes vicarios, lo que eleva la crudeza del balance anual y expone las carencias en la protección y prevención efectiva de estos delitos.

Las estadísticas oficiales confirman una tendencia descendente en el total anual de víctimas, pero cada asesinato sigue siendo un fracaso colectivo. El dato es especialmente significativo si se compara con los años anteriores: en 2023 se contabilizaron más de 50 casos, y en 2022 fueron similares. Sin embargo, pese a esta reducción, la frecuencia es alarmante y mantiene a la sociedad española en alerta constante ante un fenómeno estructural que no logra erradicarse.

¿Dónde y cómo suceden los asesinatos?

El análisis geográfico revela un patrón claro: el 25% de los crímenes ocurrieron en ciudades pequeñas o pueblos. Las localidades entre 10.000 y 25.000 habitantes presentan la tasa más alta de muertes por millón de habitantes, lo que indica una vulnerabilidad añadida en entornos rurales o semiurbanos. En estas zonas, el aislamiento social y el menor acceso a recursos dificultan tanto la denuncia como el acceso a sistemas de protección eficaces.

La mayoría de las mujeres asesinadas convivía con su agresor o había iniciado procesos de separación. De las víctimas, el 31% había denunciado previamente a su agresor, lo que supone la cifra más alta registrada hasta ahora. Sin embargo, este dato también pone en evidencia los fallos del sistema: en seis casos las mujeres estaban inscritas en el Sistema VioGén, pero las medidas estatales no lograron protegerlas a tiempo.

Perfil sociodemográfico de las víctimas y agresores

La media de edad de las mujeres asesinadas fue de 44,5 años .

. La víctima más joven tenía 15 años y la mayor 76 .

y la mayor . El 50% tenía hijos menores de edad; un total de 40 niños y niñas quedaron huérfanos por estos crímenes.

por estos crímenes. De las 47 víctimas mortales, 24 eran extranjeras y 23 españolas , lo que refleja la transversalidad del problema más allá del origen nacional.

y , lo que refleja la transversalidad del problema más allá del origen nacional. Entre los agresores, solo una minoría contaba con denuncias previas; 11 se suicidaron tras cometer el crimen, lo que dificulta su procesamiento judicial.

Variaciones estacionales y factores sociales

Un aspecto especialmente llamativo es el repunte estacional: más del 60% de los asesinatos se concentran en verano. Los expertos explican que durante estos meses se debilita la red institucional y aumentan las relaciones informales; el agresor puede sentir pérdida de control sobre la víctima debido al incremento de actividades sociales fuera del hogar.

En pueblos pequeños existe además una presión social añadida: mayor control comunitario, sentimiento de vergüenza y dificultades para denunciar sin exponerse públicamente. La falta de anonimato es un obstáculo real para muchas mujeres que temen represalias o estigmatización.

El reto institucional: respuestas y limitaciones

Las autoridades han reiterado la necesidad de reforzar los esfuerzos institucionales para evitar nuevas muertes. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha pedido “todos los esfuerzos posibles” desde administraciones públicas e instituciones para garantizar que ninguna mujer quede desprotegida. Sin embargo, las cifras muestran que todavía hay márgenes significativos para mejorar tanto en prevención como en atención a las víctimas.

El teléfono 016 sigue siendo una herramienta clave para asistencia inmediata; es gratuito y no deja huella en la factura telefónica. No obstante, los datos sugieren que este recurso no siempre llega a tiempo o no basta para evitar tragedias.

Propuestas recurrentes incluyen:

Mejorar la coordinación entre fuerzas policiales y servicios sociales.

Aumentar los recursos específicos en zonas rurales.

Garantizar alternativas seguras para denunciar fuera del entorno inmediato.

Fortalecer los protocolos sanitarios como primera vía de detección.

Perspectivas sociales: entre avances y resistencias

A pesar del descenso generalizado en el número total anual, varios informes advierten sobre un preocupante repunte de valores machistas entre generaciones jóvenes. Este fenómeno podría frenar los avances logrados e incluso revertir tendencias positivas si no se ataja con campañas educativas sostenidas y políticas públicas bien orientadas.

Además, aumentan los feminicidios infantiles y asesinatos vicarios —donde los hijos son usados como herramienta para dañar psicológicamente a la madre—. En 2024 se documentaron 12 menores muertos por esta causa (7 niñas y 5 niños), lo que supone una alerta roja para el sistema de protección integral.

Curiosidades y anécdotas relevantes del año

La mayoría de los crímenes se cometieron durante convivencias o procesos recientes de separación.

En al menos seis casos fallaron todas las medidas preventivas disponibles: denuncia previa, protección policial e inclusión en programas específicos.

Un dato llamativo: Andalucía encabeza el ranking autonómico con 21 mujeres asesinadas, seguida por Cataluña (19 casos).

La tasa estatal media se sitúa actualmente en 3,79 casos por millón de mujeres , mejorando respecto a años anteriores pero aún lejos del objetivo cero.

, mejorando respecto a años anteriores pero aún lejos del objetivo cero. Los expertos subrayan la importancia del entorno sanitario como primera línea para detectar señales tempranas.

Perfil institucional: Gobierno Sánchez bajo presión

La gestión del Gobierno Sánchez ha conseguido reducir ligeramente el número absoluto anual respecto a años precedentes —algo destacable desde un punto estadístico— pero enfrenta críticas por no lograr romper la tendencia estructural ni proteger suficientemente a quienes ya han dado el paso crucial de denunciar.

El reto sigue siendo doble: mantener e incrementar recursos sin relajar campañas públicas ni sistemas judiciales; innovar adaptando protocolos a realidades rurales o semiurbanas donde el riesgo es mayor.

En conclusión —sin titularlo así—: aunque España avanza hacia cifras anuales más bajas gracias al esfuerzo institucional acumulado desde hace dos décadas, la violencia machista sigue cobrándose víctimas con una regularidad insoportable. Los datos invitan tanto al reconocimiento del progreso como a redoblar esfuerzos allí donde aún falla todo lo demás.