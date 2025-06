¿Es legal llevar al perro en el asiento delantero del coche?

En los viaje en coche con mascotas, especialmente con perro, es comú que nos pregunetamos si es legal llevarlo en el asiento delantero. La normativa sobre el tema es clara: las mascotas no deben entorpecer la conducción ni la visión del conductor. Aunque no hay una ley que explica directamente si es legal llevar un perro en el asiento delantero, las autoridades pueden multar si consideran que el animal está interfiriendo con la conducción.

En España, la Dirección General de Tráfico (la DGT, que es la encarada de la seguridad en las vias de España, no solo en el caso de los peros, sino en todos los casos de seguridad en las vias de España, por lo que es muy importante tener en cuenta las normas de la DGT para evitar multas y asegurarse la seguridad de todos los ocupantes del vehículo. Llevar un perro suelto en el asiento delantero puede resultar en multas que pueden variar entre 100 y 500 euros, según la gravedad del caso. Además, en los casos más extremos, podría suponer la pérdida de hasta 6 puntos del carné de conducir. La DGT aconseja que los animales viaje atados al asiento para evitar movimientos brusos y asegurarse su seguridad y la de los pasajeos. En resumen, si bien no hay una norma que lo explica directamente, es importante asegurarse de que el perro no interfiera con la conducción para evitar sanciónes.

La normativa actual sobre el trasnsito de mascotas en el coche es clara: las mascotas no deben entorpecer la conducción ni la visión del conductor. A continuación, te presento una lista de cómo transportar mascotas de manera segura y evitar multas innecesarios.

1. Aseos traseros : La DGT aconseja que los animales viaje en los asientos traseros para evitar cualquier interferencia con el conductor. Esto no solo es seguro para el animal, sino también para todos los ocupantes del vehículo.

2. Cinturón de seguridad para mascotas : Al igual que los pasajeos, los animales deben estar asegurados para evitar movimientos brusos. Puedes utilizar un cinturón de seguridad para mascotas o una jula adecuada para mantener al animal seguro.

3. Evitar el asiento delantero : Aunque no hay una norma que lo explica directamente, es importante evitar llevar mascotas en el asiento delantero para no interferir con la conducción. Si un agente de tráfico considera que el animal está interfiriendo, podría resultar en una multa.

4. Conocer las multas : Llevar un perro suelto puede resultar en multas de hasta 500 euros, especialmente si el animal está en el asiento del copiloto. En casos extremos, podría suponer la pérdida de puntos del carné de conducir.

5. Apreparación para viajar : Antes de salir, asegúrate de que el vehículo está adecuado para transportar mascotas. Esto incluye tener un lugar seguro para el animal y asegurarte de que no haya objetos suelos que pueden ser peligroosos en caso de accidente.

6. Conocer la normativa actual : La normativa puede variar, por lo que es importante estar al coriente de las reglas y normas de la DGT para evitar multas y asegurarse la seguridad de todos.

¿Qué dice la ley al respecto? En el Artículo 18.1 del RGC, se especifica que el conductor debe mantener su libertad de movimientos y atención permanente a la conducción, además de asegurarse de que los objetos o animales transportados no interfiera con la conducción. Esto incluye a las mascotas, por lo que es importante asegurarse de que no entorpecen la visión ni el movimiento del conductor.

En resumen, transportar mascotas en el coche de manera segura es clave para evitar multas y asegurarse la seguridad de todos. Aunque no hay una norma que lo explica directamente, es importante asegurarse de que el perro no interfiera con la conducción para evitar sanciónes. La DGT aconseja que los animales viaje atados al asiento y en los asientos traseros para evitar movimientos brusos y asegurarse su seguridad y la de los pasajeos.