El conductor que causó la muerte a una mujer que descargaba en segunda fila el maletero de su coche, da positivo en alcohol y cocaína

La mañana del miércoles 6 de agosto de 2025, la rutina del distrito madrileño de Retiro se vio bruscamente interrumpida por una tragedia vial.

Una mujer de 59 años, identificada como Mari Carmen Muñoz, perdió la vida tras ser atropellada mientras descargaba el maletero de su coche, estacionado en doble fila sobre el carril bus a la altura del número 159 de la calle Doctor Esquerdo.

El impacto fue causado por un todoterreno Suzuki Jimny gris cuyo conductor dio positivo tanto en alcohol como en cocaína, según confirmó la Policía Municipal de Madrid.

Esta noticia ha provocado una oleada de indignación y debate sobre la seguridad vial y el consumo de sustancias al volante.

Testigos del suceso relatan que Mari Carmen se encontraba realizando su trabajo como repartidora, cubriendo el turno de una compañera en vacaciones.

Había entregado parte de un pedido de frutas y legumbres a un restaurante cercano y regresaba al coche para recoger los últimos bultos cuando fue violentamente arrollada.

Clientes y trabajadores del local, alarmados por su tardanza, salieron a la calle y se encontraron con la escena: la víctima yacía inconsciente tras sufrir múltiples traumatismos.

Respuesta inmediata y consecuencias irreversibles

Los equipos sanitarios del SAMUR-Protección Civil acudieron rápidamente e intentaron reanimar a la víctima durante más de media hora con maniobras avanzadas de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero solo pudieron certificar su fallecimiento. Un psicólogo del mismo servicio se desplazó posteriormente al domicilio de la familia para comunicar la trágica noticia.

El conductor responsable permaneció en el lugar, donde fue sometido a pruebas toxicológicas que confirmaron su estado bajo los efectos del alcohol y la cocaína. La Policía Municipal procedió a su detención inmediata; está acusado inicialmente de homicidio por imprudencia grave y conducción bajo los efectos de sustancias prohibidas, sin descartar cargos adicionales por conducción temeraria. El caso ha sido judicializado y permanece abierto para esclarecer todos los detalles del siniestro.

Perfil de la víctima: Mari Carmen Muñoz

Edad: 59 años

59 años Profesión: Repartidora eventual

Repartidora eventual Origen: Madrid

Madrid Contexto: Cubría temporalmente el reparto habitual para un restaurante del barrio.

Entre las anécdotas y detalles personales recogidos estos días destacan:

No solía realizar esa ruta; aceptó el encargo para ayudar a una compañera en vacaciones.

Era conocida por su puntualidad y amabilidad entre los clientes habituales.

Su familia, aún conmocionada, ha preferido guardar silencio ante los medios por el momento.

El lugar del accidente: un punto negro bajo sospecha

La calle Doctor Esquerdo, una de las arterias más transitadas de Madrid con cuatro carriles por sentido y un carril bus, vuelve a estar en el centro del debate sobre seguridad vial. Vecinos y comerciantes señalan que, pese al límite oficial de 50 km/h, “es frecuente ver vehículos circulando mucho más rápido”, lo que convierte este tramo en una “autopista urbana” según comentarios recabados tras el accidente. De hecho, menos de un mes antes otro siniestro mortal afectó a un motorista cerca del mismo punto.

Algunos vecinos reclaman mayor control policial y medidas efectivas como radares o cámaras para frenar los excesos de velocidad y garantizar la seguridad peatonal. Tras el accidente, la circulación quedó cortada durante más de una hora, generando importantes retenciones en toda la zona.

El conductor: positivo en alcohol y cocaína

La identidad y edad del conductor no han trascendido públicamente. Sí se sabe que conducía bajo los efectos combinados del alcohol y la cocaína; las pruebas realizadas in situ así lo demostraron. Fue arrestado en el momento y trasladado a dependencias policiales para declarar ante la autoridad judicial. La investigación sigue abierta a la espera de informes periciales sobre velocidad, trayectorias e influencia concreta de las sustancias consumidas.

Reacciones sociales e implicaciones legales

La noticia ha sacudido tanto al barrio como al conjunto de Madrid. En redes sociales se multiplican los mensajes exigiendo penas más severas para quienes conducen bajo los efectos del alcohol o las drogas. El caso plantea cuestiones legales relevantes: además del homicidio imprudente, se estudia si concurren agravantes por conducción temeraria. Juristas consultados destacan que el Código Penal contempla penas especialmente graves para estos supuestos dada la alarma social generada.

Además:

Se ha reabierto el debate sobre aparcar en doble fila incluso para repartos breves.

Psicólogos alertan del impacto emocional sobre testigos presenciales, familiares e incluso sobre trabajadores sanitarios que atendieron la emergencia.

El sector hostelero lamenta profundamente lo ocurrido; varios restaurantes han mostrado su pesar con mensajes públicos.

Curiosidades y aspectos humanos

El único rastro físico del accidente es una flecha verde fluorescente pintada por la policía sobre el asfalto para marcar el punto exacto del impacto.

La víctima había sido vista minutos antes charlando animadamente con empleados del restaurante antes de regresar al coche.

No hubo marcas evidentes de frenada sobre el carril bus, lo que podría sugerir distracción o falta total de reacción por parte del conductor investigado.

Este trágico episodio vuelve a poner sobre la mesa los riesgos letales asociados al consumo irresponsable de sustancias al volante y las carencias en materia de prevención vial en grandes ciudades.