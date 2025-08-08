La incompetencia sin límites de Óscar Puente y la ‘mala suerte’ de un bocazas: un incendio paraliza el AVE Madrid-Barcelona

El viaje en tren de alta velocidad entre Madrid y Barcelona es, para miles de viajeros, símbolo de modernidad y eficiencia.

Sin embargo, la noche del 7 de agosto de 2025, esta imagen se resquebrajó. Un incendio en una subestación eléctrica de Adif provocó la suspensión total de la circulación ferroviaria entre Brihuega (Guadalajara) y Medinaceli (Soria), afectando a la arteria principal del AVE en España.

Ocho trenes quedaron detenidos y cientos de pasajeros atrapados, en pleno inicio de las vacaciones de agosto, con retrasos medios de 30 minutos y una sensación generalizada de impotencia y desinformación.

La incidencia, aunque breve en el tiempo —el fuego se extinguió hacia las 21:15 y la circulación se restableció paulatinamente—, ha puesto el foco en las debilidades de la infraestructura ferroviaria nacional y en la gestión de crisis por parte del Ministerio de Transportes y el propio ministro Óscar Puente.

Incendio y caos en plena operación salida

El incidente comenzó con un incendio próximo a la subestación eléctrica de Adif, lo que obligó a suspender la circulación por ambas vías entre Brihuega y Medinaceli. Los trenes de alta velocidad quedaron detenidos en estaciones intermedias y, según fuentes oficiales, la prioridad era evitar daños en el cableado eléctrico, lo que podría haber agravado la situación.

Ocho trenes afectados directamente entre Madrid y Barcelona.

Retrasos medios de 30 minutos.

Paralización temporal también en la línea Madrid-Pamplona.

Decenas de pasajeros atrapados en estaciones y trenes.

La reacción de los operadores fue la de suspender la circulación mientras se extinguía el incendio y se comprobaba el estado de la infraestructura. El restablecimiento fue progresivo y los trenes afectados fueron recuperando la marcha hacia destino durante la noche.

Un historial de incidencias y parones

El caso del 7 de agosto no es un hecho aislado. En 2025, la red ferroviaria española ha sufrido numerosos parones, tanto por incidencias técnicas como por huelgas:

Huelgas en Renfe y Adif durante marzo y abril, con paros programados los días 15, 18, 22, 25, 27, 29 y 31 de marzo y el 2 y 5 de abril, afectando a Cercanías, Media Distancia, Larga Distancia y Mercancías.

y durante marzo y abril, con paros programados los días 15, 18, 22, 25, 27, 29 y 31 de marzo y el 2 y 5 de abril, afectando a Cercanías, Media Distancia, Larga Distancia y Mercancías. Averías eléctricas y de catenaria, como la que el 1 de julio mantuvo paralizados durante más de 14 horas trenes entre Madrid y Andalucía , con pasajeros que tuvieron que ser evacuados y traslados en convoyes alternativos.

y , con pasajeros que tuvieron que ser evacuados y traslados en convoyes alternativos. Grandes apagones eléctricos, como el de abril, que obligó a evacuar a más de 35.000 viajeros y dejó detenidos a 116 trenes en toda la península.

La lista de interrupciones crece año tras año, con la sensación de que la red ferroviaria está al límite de su capacidad operativa y de mantenimiento.

Mantenimiento deficiente y gestión cuestionada

La Asociación de Usuarios AVE de Valladolid y diversos colectivos de pasajeros apuntan a una “deficiencia en el mantenimiento” de la red. Denuncian que no se están poniendo los recursos necesarios para garantizar la fiabilidad de la infraestructura y que, además, la entrada de operadores privados ha tensionado aún más el sistema sin una ampliación proporcional de medios técnicos y humanos.

La falta de inversión en mantenimiento afecta tanto a la red ferroviaria como a las carreteras, con incidencias cada vez más frecuentes.

El propio ministro Óscar Puente ha sido señalado por su “dejación de funciones” y por no haber implementado planes de contingencia eficaces ante las crecientes incidencias.

La opinión pública reclama una gestión más ágil y transparente en momentos de crisis. Durante el incendio del 7 de agosto, muchos viajeros denunciaron la falta de información y la lentitud en la comunicación de alternativas.

Compensaciones: ¿qué pasa cuando el AVE se retrasa?

Uno de los grandes atractivos del AVE en sus primeros años era la garantía de puntualidad: si el tren llegaba con más de cinco minutos de retraso, el billete era reembolsado íntegramente. Sin embargo, este umbral ha cambiado.

Actualmente, la indemnización solo se aplica si el retraso supera los 30 minutos, y depende de si la causa es imputable a Renfe o a causas externas (como incidentes meteorológicos o sabotajes).

o a causas externas (como incidentes meteorológicos o sabotajes). Si el retraso es superior a 30 minutos y es atribuible a la operadora, la devolución es del 50%; a partir de 60 minutos, el 100%.

Estas condiciones han generado malestar entre los usuarios, que consideran que el nivel de exigencia ha bajado y que la calidad del servicio ya no está garantizada.

¿Por qué la red está tan expuesta?

Detrás del aumento de incidencias está la combinación de factores estructurales y de gestión:

Infraestructura envejecida y mantenimiento insuficiente.

Falta de previsión ante el aumento de trenes y operadores privados.

Inversiones centradas en nuevas líneas, descuidando el mantenimiento de las existentes.

Dificultades de coordinación entre Renfe, Adif y el Ministerio de Transportes.

Los expertos coinciden en que la modernización de la red debe ir acompañada de una política de mantenimiento y gestión eficiente. De lo contrario, el riesgo de nuevas interrupciones, con graves perjuicios para la economía y la movilidad, seguirá siendo elevado.

El reto: recuperar la confianza de los viajeros

El incendio en la subestación de Adif es el último episodio de una larga serie de incidencias que han puesto en jaque la fiabilidad del tren de alta velocidad en España. Los usuarios piden soluciones inmediatas y una revisión profunda de los protocolos de mantenimiento y compensación.

En un país que presume de su red de AVE, la realidad es que la falta de inversión y la gestión deficiente amenazan con convertir el tren rápido en una ruleta rusa para el viajero. La próxima gran prueba será si el Ministerio y las operadoras son capaces de dar respuestas a la altura de las expectativas y necesidades de la sociedad española.