Incendio de Tres Cantos: Muere el vecino con quemaduras del 98%

Apenas unas horas después del susto, llegó la peor noticia.

El vecino fallecido en el incendio de Tres Cantos era un hombre de 83 años.

No se ha revelado públicamente su nombre. Sufrió quemaduras en el 98% de su cuerpo durante el incendio que ocurrió el 11 de agosto de 2025 en la urbanización Soto de Viñuelas.

Fue rescatado inconsciente por los servicios de emergencias de una vivienda afectada por el fuego y trasladado en estado crítico al Hospital La Paz, donde finalmente falleció debido a la gravedad de las heridas.

El incendio, que calcinó unas 1.000 hectáreas, obligó a desalojar tres urbanizaciones y fue combatido por múltiples dotaciones de bomberos y brigadas forestales.

Mientras, Zahara de los Atunes y Las Médulas afrontan otra noche de fuego y desalojos.

A día de hoy, 12 de agosto de 2025, el caso de Tres Cantos concentra la atención por el fallecimiento del vecino con lesiones críticas, y por un operativo que logró perimetrar el frente en Madrid, en contraste con la presión que soportan Cádiz y León por las llamas.

Qué ha pasado en Tres Cantos

Un incendio de vegetación declarado la tarde del lunes obligó a activar la situación operativa 2 del plan INFOMA, desalojar urbanizaciones como Soto de Viñuelas y Fuente el Fresno , y desplegar a la UME junto a bomberos de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid.

y , y desplegar a la junto a bomberos de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Los sanitarios del SUMMA 112 atendieron a dos heridos: un varón con quemaduras en el 98% del cuerpo, evacuado en helicóptero de la Guardia Civil al Hospital La Paz, y otro hombre de 83 años con dolor torácico.

atendieron a dos heridos: un varón con quemaduras en el del cuerpo, evacuado en helicóptero de la al Hospital La Paz, y otro hombre de con dolor torácico. La Comunidad de Madrid confirmó el fallecimiento del herido con quemaduras masivas durante la madrugada, tras ingresar en estado crítico.

El incendio quedó perimetrado durante la noche, con viento fuerte como principal dificultad y cortes preventivos en la M-607 en varios puntos.

Claves operativas:

Despliegue de 23 dotaciones de bomberos, intervención de la UME por cercanía a viviendas y retirada de helicópteros al anochecer.

por cercanía a viviendas y retirada de helicópteros al anochecer. Advertencias municipales en redes, con recomendaciones de permanecer en domicilios, ventanas cerradas y evitar desplazamientos por humo.

Perfil y datos del fallecido

Identidad no difundida oficialmente a esta hora. Presentaba quemaduras en el 98% del cuerpo y fue trasladado de urgencia en helicóptero.

y fue trasladado de urgencia en helicóptero. La edad reportada en la comunicación institucional se centra en el segundo herido (83 años, dolor torácico), mientras que el fallecido es el paciente con quemaduras masivas confirmado por Comunidad de Madrid y Cadena SER. No se ha facilitado su edad de forma oficial en esas notas.

Anécdotas y curiosidades verificables:

Traslados y mando avanzado se coordinaron en el recinto ferial de Tres Cantos y municipios colindantes alertaron por el humo, con desalojo preventivo del polideportivo Dehesa Boyal en San Sebastián de los Reyes .

. Vecinos reportaron olor a humo hasta Alcobendas y zonas del norte de Madrid capital.

Nota sobre versiones: algunos medios situaron inicialmente la edad del herido crítico en franjas distintas; la confirmación oficial distribuida la madrugada del martes asocia el fallecimiento al paciente con quemaduras del 98%, mientras el varón de 83 años corresponde al caso con dolor torácico atendido y evacuado.

Última hora: Zahara de los Atunes y Las Médulas, en directo

En Zahara de los Atunes (Tarifa) , el incendio en la sierra de la Plata obligó al desalojo de la primera línea norte de Atlanterra y hoteles como Meliá Zahara y El Cortijo. El alcalde señaló por la noche que “empieza a estar controlado”, pendiente del viento de Levante .

, el incendio en la sierra de la Plata obligó al desalojo de la primera línea norte de y hoteles como Meliá Zahara y El Cortijo. El alcalde señaló por la noche que “empieza a estar controlado”, pendiente del . Veraneantes pasaron la noche fuera de sus alojamientos, algunos en la playa o en el Colegio Miguel de Cervantes , con el Infoca desplegando hasta 14 medios aéreos y refuerzos de bomberos de la Bahía de Cádiz y Campo de Gibraltar.

, con el desplegando hasta 14 medios aéreos y refuerzos de bomberos de la Bahía de Cádiz y Campo de Gibraltar. En Las Médulas (León) , el paraje Patrimonio de la Humanidad sufre un frente activo dentro de una ola de incendios que ha obligado a miles de evacuaciones en Castilla y León, con el Cecopi autonómico en marcha.

, el paraje Patrimonio de la Humanidad sufre un frente activo dentro de una ola de incendios que ha obligado a miles de evacuaciones en Castilla y León, con el Cecopi autonómico en marcha. Panorama general: los incendios activos se concentran en la provincia de León, con ráfagas de viento y orografía adversa como factores clave de propagación, mientras el frente de Tres Cantos quedó perimetrado.

Puntos de situación operativa:

Tres Cantos: perímetro estabilizado y seguimiento de puntos calientes.

Zahara de los Atunes: evolución favorable nocturna, condicionada al viento; sin viviendas afectadas según primeras valoraciones municipales.

Las Médulas: continúa la alerta por afección a entorno natural y núcleos próximos; desalojos masivos en el área autonómica en la noche previa.

Claves legales, sociales y psicológicas del caso de Tres Cantos

Activación de nivel 2 INFOMA permite incorporar medios estatales como la UME por riesgo a viviendas, con coordinación de Delegación del Gobierno y Comunidad de Madrid.

por riesgo a viviendas, con coordinación de Delegación del Gobierno y Comunidad de Madrid. Desalojos preventivos y comunicación pública: consistorios y 112 han priorizado mensajes de permanencia en domicilios, cierre de ventanas y rutas alternativas, mitigando la exposición al humo y a cierres viales.

Impacto en mayores: el caso del varón de 83 años atendido por dolor torácico subraya la vulnerabilidad de personas mayores ante estrés térmico, humo e incidentes de evacuación rápida.

atendido por dolor torácico subraya la vulnerabilidad de personas mayores ante estrés térmico, humo e incidentes de evacuación rápida. Atención postincendio: tras un suceso con grandes quemaduras, las primeras 24–48 horas son críticas; la mortalidad es elevada cuando la superficie corporal quemada supera el 70–80% en edades avanzadas, más aún con inhalación de humo. Este contexto ayuda a entender por qué el paciente con 98% de afectación no superó la noche. Esta explicación es de carácter clínico general y complementa la información oficial confirmada sobre el fallecimiento.

Caja de datos rápidos

Incendio de Tres Cantos: Declarado: lunes por la tarde, en zona este de Nuevo Tres Cantos. Nivel: Situación Operativa 2 INFOMA. Desalojos: Soto de Viñuelas y Fuente el Fresno. Víctimas: un fallecido (quemaduras 98%); otro varón de 83 años atendido por dolor torácico. Estado: perimetrado esta noche.

Zahara de los Atunes: Desalojos: Atlanterra (primera línea norte) y hoteles Meliá Zahara y El Cortijo. Estado: “empieza a estar controlado”, condicionado al Levante.

Las Médulas: Entorno: Paraje natural Patrimonio de la Humanidad con frentes activos. Impacto humano: miles de evacuados en la comunidad durante la noche previa.



Claves para seguir la “Última hora de los incendios”

En Tres Cantos, atención a la reactivación por viento y altas temperaturas, pero con perímetro ya cerrado.

En Zahara de los Atunes, foco en el viento de Levante y reapertura escalonada de alojamientos si se consolida el control.

y reapertura escalonada de alojamientos si se consolida el control. En Las Médulas, prioridad a protección del patrimonio y a comunidades rurales; el Cecopi coordina recursos autonómicos y estatales.

Este reportaje integra la última hora de los incendios en Tres Cantos, Zahara de los Atunes y Las Médulas, con datos contrastados para un seguimiento riguroso y útil a pie de noticia.