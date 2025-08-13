Arden diez vehículos en el aparcamiento del centro comercial Xanadú

La tarde del martes en el centro comercial Xanadú, en Arroyomolinos, se vio sacudida por un suceso poco habitual: un incendio en su aparcamiento exterior acabó con diez vehículos completamente calcinados, generando una reacción en cadena que obligó a activar el protocolo de emergencia y a confinar momentáneamente a decenas de clientes dentro del complejo.

ha sido este 12 de agosto de 2025 y la investigación de las causas sigue abierta.

El fuego se inició en un solo coche y, por la proximidad entre vehículos y la virulencia de las llamas, se propagó con rapidez, afectando a todo lo que encontró a su paso.

La intervención de los Bomberos de la Comunidad de Madrid fue clave para evitar que el fuego llegase a la vegetación cercana o a la propia infraestructura del centro comercial, cuya seguridad nunca llegó a estar comprometida.

Cronología de la emergencia

El aviso se recibió en el servicio de emergencias 112 poco después de las 19:20 horas. Varias dotaciones de bomberos se desplazaron al lugar, donde encontraron un escenario de máxima tensión: columnas de humo negro visibles desde la autovía de Extremadura y las llamas engullendo vehículos estacionados en la zona exterior del centro.

La prioridad fue doble: controlar la expansión de las llamas y salvaguardar la integridad de las personas presentes. Por precaución, los responsables de Xanadú y los equipos de emergencia optaron por confinar a los clientes dentro del edificio hasta que la situación estuviera bajo control. Nadie resultó herido y, tras la extinción del incendio, el centro comercial recuperó la normalidad en cuestión de minutos.

¿Qué provocó la reacción en cadena?

Aunque la investigación no ha concluido, hay consenso en que el incendio surgió en un solo vehículo. Inicialmente se barajó la posibilidad de que se tratara de un coche eléctrico, pero posteriormente se señaló que un seto seco podría haber sido el origen, prendiendo fuego primero a la vegetación y después a uno de los coches, lo que desató la reacción en cadena. La ola de calor y las altas temperaturas en Madrid han elevado el riesgo de incendios en toda la región, lo que podría haber favorecido la propagación del fuego en cuestión de minutos.

El contexto: incendios y riesgo extremo

El siniestro de Xanadú no es un hecho aislado. La Comunidad de Madrid, al igual que otras regiones del país, se encuentra en alerta máxima por riesgo de incendios debido a la sequedad ambiental y las temperaturas superiores a los 35 grados. El mismo día, otros incendios forestales y urbanos se declararon en puntos como Tres Cantos y Alcalá de Henares, lo que subraya la fragilidad del entorno ante cualquier chispa o descuido.

Las autoridades insisten en la importancia de extremar la precaución en aparcamientos exteriores y zonas cercanas a vegetación, especialmente durante episodios de calor extremo.

Reacción y testimonios

Entre los presentes, el impacto emocional fue notable. Algunos testigos relataron cómo, en cuestión de minutos, el fuego pasó de un simple incidente a una escena de máxima alarma. La rápida respuesta de los servicios de emergencia y la colaboración de la seguridad privada del centro fueron determinantes para evitar daños personales.

«Vi una columna de humo salir del parking y en segundos todo era un caos, con gente corriendo y los coches ardiendo», relató una clienta habitual del centro comercial.

Otro testigo destacó el papel de los bomberos: «Llegaron rapidísimo y evitaron que el incendio se fuera de las manos».

Medidas adoptadas y retorno a la normalidad

Tras la extinción de las llamas, los bomberos permanecieron en la zona revisando posibles focos y asegurando que no hubiera riesgo de reavivamiento. Los responsables del centro comercial revisaron los protocolos de emergencia y restablecieron el acceso al aparcamiento una vez garantizada la seguridad.

No se registraron daños materiales en la infraestructura del centro ni en la vegetación próxima. La zona afectada fue acordonada para las tareas de investigación y limpieza.

Curiosidades y datos relevantes

El incendio afectó exclusivamente a vehículos estacionados en el exterior; el edificio principal de Xanadú no sufrió daños.

no sufrió daños. La rápida propagación del fuego se atribuye, en parte, al efecto invernadero que generan los vehículos aparcados en batería durante olas de calor.

El centro comercial Xanadú es uno de los más grandes de Madrid y cuenta con una afluencia diaria de miles de personas, especialmente en verano por su oferta de ocio y compras.

Lecciones y prevención

El suceso reabre el debate sobre la seguridad en aparcamientos de grandes superficies, especialmente en periodos de calor extremo. Los expertos recomiendan:

Evitar aparcar junto a vegetación seca o elementos inflamables.

No dejar objetos susceptibles de combustión en el interior de los vehículos.

Atender a las recomendaciones de seguridad del propio centro comercial.

Este episodio en Xanadú sirve como recordatorio de la importancia de la prevención y la reacción coordinada ante emergencias, en un verano donde el riesgo de incendios es, de nuevo, una de las grandes preocupaciones para las autoridades y la ciudadanía.