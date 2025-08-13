Detenido el inspector Nogales, exjefe de Estupefacientes en Baleares, por colaborar con una banda criminal

La detención de Faustino Nogales, exjefe del Grupo II de Estupefacientes de la Policía Nacional en Mallorca, ha causado estupor en los círculos policiales y judiciales de Baleares. En pleno verano, la isla ha visto cómo uno de los mandos más veteranos y reconocidos del cuerpo era arrestado tras meses bajo el radar de Asuntos Internos. El inspector, que actualmente coordinaba el Grupo de Atención al Ciudadano, se enfrenta a graves acusaciones de colaborar con una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales y el tráfico de drogas, en una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil que ha dejado, por ahora, trece detenidos y ha puesto bajo la lupa a una red que salpica a abogados y miembros de bandas moteras.

A día de hoy, 13 de agosto de 2025, la investigación sigue bajo secreto de sumario, mientras se suceden registros en Palma, en despachos de abogados y domicilios particulares. El operativo arrancó el lunes y ha movilizado a decenas de agentes, incluidos miembros del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), que participaron en la entrada y registro de la vivienda de Nogales y otros enclaves clave de la trama. Los agentes han incautado material informático, documentación y cajas con efectos que podrían ser determinantes para esclarecer el alcance del entramado.

Un golpe a la confianza en el cuerpo policial

El arresto de Nogales supone un duro golpe para la imagen de la Policía Nacional en Baleares. El inspector, que lideró durante años la lucha contra el narcotráfico en la isla, era considerado un referente en operaciones antidroga y había recibido elogios por su trayectoria. Su implicación en una red de blanqueo y colaboración con el narco pone en entredicho los controles internos y la capacidad del cuerpo para detectar posibles infiltraciones criminales entre sus filas.

Entre los arrestados destacan figuras como Stefan Milojevic, líder de la banda motera United Tribuns y luchador profesional de artes marciales mixtas, y el abogado Ignacio Gonzalo Márquez, conocido en el ámbito jurídico y con un perfil mediático por su supuesta pertenencia a una familia de la nobleza europea. Milojevic ya fue condenado en 2020 por delitos de organización criminal y tráfico de drogas, mientras que Márquez ha sido señalado como pieza clave para la ingeniería financiera y el blanqueo de capitales de la banda.

Detalles de la operación y perfil de los implicados

La macrooperación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 7 de Palma, no solo ha puesto el foco en el blanqueo de capitales, sino también en el tráfico de estupefacientes y la pertenencia a organización criminal. Los investigadores han practicado al menos 16 registros en distintos puntos de Mallorca, incautando armas, drogas y abundante documentación. El número definitivo de detenidos podría aumentar en los próximos días, a medida que avance el análisis del material intervenido y se levante el secreto de sumario.

Perfil de Faustino Nogales

Inspector de la Policía Nacional, con más de 25 años de servicio.

Exjefe del Grupo II de Estupefacientes en la Jefatura Superior de Baleares.

Reconocido por dirigir varias operaciones antidroga de alto impacto en Mallorca.

En los últimos años, ejercía como jefe de turno del Grupo de Atención al Ciudadano (‘ZETAS’).

Había sido objeto de investigaciones previas por el departamento de Asuntos Internos.

Otros implicados relevantes

Stefan Milojevic : Líder de United Tribuns en España, luchador de MMA, hijo del exfutbolista Goran Milojevic. Condenado en 2020 por varios delitos relacionados con el narcotráfico.

: Líder de United Tribuns en España, luchador de MMA, hijo del exfutbolista Goran Milojevic. Condenado en 2020 por varios delitos relacionados con el narcotráfico. Ignacio Gonzalo Márquez: Abogado madrileño, fundador de GM Business Law, con formación en la Universidad Complutense y el Centro de Estudios Garrigues. Su despacho en el Paseo Mallorca fue uno de los puntos clave del operativo.

Anécdotas y curiosidades del caso

Durante el registro de su domicilio, Nogales mostró una actitud nerviosa y llegó a increpar tanto a los agentes como a los periodistas presentes, con frases como “He estado trabajando toda mi vida en esto para que me hagáis esto, no se puede ser más miserable”.

El operativo recuerda a otros escándalos recientes en cuerpos policiales, como el del exjefe de la UDEF en Madrid, Óscar Sánchez Gil, también detenido por colaborar con el narcotráfico.

El despacho de Márquez, uno de los principales investigados, ha hecho gala en su web de un supuesto linaje ligado a la nobleza europea y una carrera meteórica en el sector legal y empresarial.

La operación ha golpeado especialmente a la banda United Tribuns, ya conocida por su implicación en delitos violentos y tráfico de drogas en el ámbito internacional.

El impacto social y judicial

La noticia ha generado un intenso debate en la sociedad balear y entre los cuerpos de seguridad sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de control y prevención de la corrupción interna. El caso Nogales evidencia la sofisticación de las redes criminales para infiltrarse y corromper estructuras clave del Estado, utilizando incluso a veteranos agentes encargados de combatir el delito.

Mientras la investigación avanza, la opinión pública espera respuestas claras sobre el papel exacto de Nogales y los vínculos entre los distintos detenidos. El caso, por su impacto y los perfiles implicados, se perfila como uno de los mayores escándalos policiales de la última década en España, y apunta a que la lucha contra el narcotráfico no solo se libra en la calle, sino también dentro de las propias instituciones.