La Guardia Civil atrapa a 4 facinerosos que almacenaban 600 garrafas para abastecer narcolanchas en Cádiz

No se cortan un pelo.

Y se nota a la legua que actúan y se mueven como si fueran los amos, envueltos en un aura de impunidad.

Aunque a veces, muy pocas, se les tuercen las cosas a los malos.

La Guardia Civil ha logrado una de las mayores intervenciones contra el narcotráfico en la provincia de Cádiz.

Cuatro facinerosos, entre ellas un menor de edad, han sido detenidos tras descubrirse que almacenaban casi 600 garrafas de gasolina en una finca de Chiclana.

El objetivo: abastecer a las narcolanchas, embarcaciones ultrarrápidas y diseñadas para el transporte de droga, que operan principalmente en el Guadalquivir y las costas gaditanas.

A día de hoy, 16 de agosto de 2025, el operativo ha puesto al descubierto una estructura criminal con roles definidos y capacidad logística superior a la de muchas patrullas policiales.

Los agentes incautaron cerca de 9.500 litros de combustible, junto a vehículos robados y material electrónico vinculado al tráfico ilegal.

Esta organización manipulaba más de 20.000 litros de gasolina semanalmente sin medidas de seguridad, convirtiendo el entorno en una bomba de relojería para los vecinos colindantes.

Narcotráfico en Huelva: Tres detenidos en Punta Umbría con armas, tres vehículos y una narcolancha https://t.co/Mgvd1R5xdD — huelva24 (@huelva24) August 14, 2025

Modus operandi: logística clandestina y riesgo social

El grupo empleaba furgonetas de alquiler para transportar las garrafas llenas desde la finca hasta puntos aislados, donde realizaban el trasvase directo a las narcolanchas.

Estas embarcaciones no solo reciben combustible; también se reparan y mantienen en naves industriales adaptadas, con sistemas hidráulicos ocultos para esconder droga o mercancía prohibida.

La manipulación se hacía con surtidores portátiles durante horas, intentando pasar inadvertidos pero generando un riesgo explosivo por el manejo negligente de productos inflamables.

La Guardia Civil destaca el desprecio por la vida y la seguridad que mostraba la organización: «El producto altamente inflamable era manipulado con total descuido y desprecio a la vida de los vecinos,».

Durante la entrada y registro del domicilio, se incautaron 380 garrafas llenas y otras 217 vacías listas para su uso inmediato.

Narcolanchas: velocidad y tecnología por encima del control policial

Las narcolanchas han evolucionado hasta superar técnicamente a muchas embarcaciones policiales. Equipadas con motores potentes, depósitos modificados para gran autonomía y sistemas GPS avanzados, son capaces de operar en alta mar y remontar ríos como el Guadalquivir, donde se ha detectado su presencia recurrente. Este tipo de embarcaciones logra burlar controles gracias a su velocidad y maniobrabilidad, dificultando las labores de interceptación incluso para los equipos más especializados.

Mientras que una patrullera convencional puede alcanzar velocidades máximas limitadas por normativa o diseño, las narcolanchas se adaptan constantemente: añaden doble fondo hidráulico para ocultar carga, refuerzan estructuras e incluso modifican su aspecto exterior para confundir a los agentes.

Comparativa técnica rápida

Característica Narcolancha Patrullera Guardia Civil Velocidad máxima Hasta 60-70 nudos Entre 30-40 nudos Autonomía Depósitos modificados Depósitos estándar Maniobrabilidad Alta Media Tecnología abordo GPS avanzado GPS estándar Capacidad carga Doble fondo oculto Sin compartimentos ocultos

El Guadalquivir: nuevo eje del tráfico marítimo

La irrupción de narcolanchas en el Guadalquivir es un fenómeno creciente. Este río permite acceso discreto desde zonas interiores hasta la costa atlántica, facilitando rutas alternativas frente al aumento del control policial en el Campo de Gibraltar. Los últimos dispositivos antidroga han detectado embarcaciones semirrígidas remontando el cauce fluvial hasta puntos próximos a Sevilla o Sanlúcar.

Las organizaciones criminales aprovechan caños aislados y puntos estratégicos del río para realizar transbordos rápidos entre furgonetas cargadas y embarcaciones petaqueras. Esta logística representa un desafío adicional para los agentes encargados del control fronterizo.

Perfil de los implicados

Los detenidos son tres adultos originarios de La Línea de la Concepción —localidad tradicionalmente vinculada al tráfico marítimo ilegal— y un menor cuya identidad no ha trascendido públicamente. Su estructura jerarquizada incluía responsables logísticos, transportistas especializados y técnicos encargados del mantenimiento mecánico.

Uno actuaba como jefe operativo coordinando las rutas.

Otro gestionaba la manipulación del combustible con maquinaria portátil.

El tercero supervisaba la reparación y adaptación técnica de las narcolanchas.

El menor participaba en tareas secundarias bajo supervisión directa.

Todos han ingresado en prisión provisional tras ser imputados por pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, contrabando y delitos contra la seguridad colectiva.

Anécdotas y curiosidades

La nave industrial utilizada por el grupo tenía instalado un sistema hidráulico bajo los asientos del piloto; permitía ocultar droga o mercancía sin levantar sospechas durante revisiones superficiales.

Una embarcación estaba equipada específicamente como «gasolinera flotante», capaz de repostar otras lanchas en alta mar mediante mangueras extensibles.

Los agentes localizaron un vehículo Toyota sustraído utilizado como transporte rápido entre puntos logísticos.

Se incautaron grúas portátiles y piezas electrónicas destinadas a reparar motores in situ durante operaciones nocturnas.

La operación refuerza la idea de que las redes criminales ligadas al tráfico marítimo cuentan con recursos logísticos avanzados que exigen mayor especialización policial. El reto inmediato reside en adaptar medios técnicos y tácticas para igualar —y superar— la capacidad operativa demostrada por estos grupos.

El pulso entre narcolanchas y fuerzas del orden continúa siendo uno de los principales desafíos en la lucha contra el narcotráfico costero español.