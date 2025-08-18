Un bombero pierde la vida en las labores de extinción en Espinoso de Compludo (León)

El fallecimiento de un bombero forestal soriano, tras el vuelco de una autobomba en Espinoso de Compludo (León), ha devuelto a primera línea la fragilidad de quienes luchan a diario contra el fuego en los montes españoles. Mientras el país asiste a una de las peores oleadas de incendios del verano, la política de prevención y gestión de emergencias vuelve a situarse en el centro del debate público.

El accidente ocurrió en la noche del domingo, cuando el vehículo regresaba de combatir el incendio en la zona de Llamas de Cabrera. La autobomba, con dos tripulantes, se salió de la pista forestal y cayó por un terraplén de fuerte pendiente. El conductor, de 57 años y natural de Soria, perdió la vida en el acto. Su compañero, también soriano, resultó herido leve y fue trasladado al Hospital El Bierzo.

El contexto: una ola de incendios sin precedentes

A día de hoy, 18 de agosto de 2025, la provincia de León se encuentra desbordada por los incendios forestales. El fuego ha arrasado miles de hectáreas y se ha cobrado ya tres vidas en la provincia, cuatro en todo el país desde que comenzó la ola actual. El municipio de Espinoso de Compludo, con apenas 29 habitantes, ha pasado en horas de la calma rural al epicentro de la tragedia nacional.

La magnitud de los incendios ha obligado a desplegar medios de refuerzo llegados de otras provincias. El bombero fallecido formaba parte del Operativo INFOCAL de Castilla y León y se había integrado como apoyo a los servicios locales. La presión sobre los equipos, la falta de descanso y la peligrosidad de los accesos en zonas de montaña son factores que han vuelto a ponerse en cuestión en el seno de la política autonómica y nacional.

Reacciones políticas y gestión de la emergencia

La noticia ha generado un aluvión de reacciones en la arena política. Desde la Junta de Castilla y León se ha decretado luto oficial y se han sucedido los mensajes de condolencia, pero también las críticas desde la oposición, que acusa a la administración de falta de previsión y de medios adecuados para el operativo de incendios. El gobierno autonómico defiende que el despliegue de recursos ha sido “el mayor de los últimos años”, aunque admite la necesidad de revisar los protocolos de seguridad tras el accidente.

En el Congreso de los Diputados, varias formaciones han solicitado la comparecencia urgente del ministro de Transición Ecológica para explicar la coordinación entre comunidades autónomas y el Gobierno central en la lucha contra los incendios. El debate sobre la profesionalización y condiciones laborales de los brigadistas forestales vuelve a cobrar protagonismo, con sindicatos y asociaciones reclamando más inversión y formación continua para los equipos de intervención.