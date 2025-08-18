Uno de cada tres barceloneses fue víctima de un delito en 2024

Uno de cada tres barceloneses sufrió algún delito en 2024. Así lo recoge la última Encuesta de Victimización publicada por el Ayuntamiento, una herramienta estadística que refleja de manera directa la experiencia delictiva vivida por la ciudadanía a lo largo del año. El dato, que corresponde al 35% de los encuestados, marca el peor registro en más de una década y sitúa a Barcelona en una posición preocupante respecto a la seguridad urbana.

Este resultado no es casual. Por primera vez, la encuesta incorpora la ciberdelincuencia —fraudes digitales, suplantaciones de identidad y accesos indebidos a dispositivos— dentro de sus indicadores. Esta ampliación metodológica ha elevado la cifra global, destapando una realidad hasta ahora infraestimada: el 13,1% de los barceloneses ha sido víctima de algún ciberdelito en 2024, posicionando este fenómeno como el segundo tipo de delito más frecuente, solo por detrás de los delitos contra la seguridad personal.

Datos oficiales: descenso de delitos convencionales, auge digital

A día de hoy, 18 de agosto de 2025, los datos del Ministerio del Interior revelan una paradoja: el número de delitos convencionales en Barcelona descendió un 5,5% respecto al año anterior, situándose en 157.374 hechos denunciados. Si se suman los ciberdelitos, la cifra asciende a 177.867 casos, manteniendo aún así una caída respecto a 2023. Los hurtos, que históricamente lideran las estadísticas, también han bajado (un 6,8% menos), y los robos violentos descendieron un 8,4%.

Sin embargo, esta tendencia positiva en la criminalidad tradicional contrasta con el impacto de los fraudes digitales. La victimización real —la que sufre la ciudadanía, más allá de las denuncias— ha repuntado gracias a la suma de estos delitos tecnológicos, mucho más difíciles de investigar y resolver.

El auge imparable de la ciberdelincuencia

La ciberdelincuencia se ha convertido en el gran quebradero de cabeza para la seguridad pública en Barcelona. Solo en Catalunya se denunciaron 110.000 estafas informáticas en 2024, a razón de 300 diarias. Aunque el número de denuncias bajó un 15% respecto a 2023, sigue siendo una de las formas delictivas más extendidas y con mayor impunidad: menos del 15% de los casos se resuelven favorablemente para la víctima.

Los fraudes digitales más habituales incluyen:

Phishing: correos electrónicos fraudulentos que suplantan la identidad de entidades bancarias o servicios oficiales.

Smishing: mensajes de texto engañosos que buscan captar datos personales.

Vishing: llamadas telefónicas para engañar a las víctimas y obtener información sensible.

Accesos no autorizados a cuentas de correo, redes sociales o incluso a la cámara y el micrófono de dispositivos móviles.

La sofisticación de los métodos y la internacionalización de los delincuentes dificultan la labor policial. Las víctimas, a menudo, solo descubren el delito cuando ya han perdido dinero o han visto comprometida su información personal.

Perfil y percepción del ciudadano afectado

La encuesta oficial, realizada sobre una muestra de 4.000 personas mayores de 16 años distribuidas en los diez distritos de Barcelona, no solo recoge datos objetivos, sino también la percepción de inseguridad. Muchos barceloneses declaran sentirse más inseguros en la vía pública, especialmente por el incremento de delitos como el hurto en espacios concurridos, el robo de móviles y carteras, y la omnipresente amenaza digital.

Las víctimas de ciberdelincuencia tienden a tener un perfil transversal, aunque los mayores de 50 años y los usuarios habituales de banca online o comercio electrónico son los más afectados. La sensación de indefensión ante estos delitos es generalizada, ya que la mayoría de los afectados no recupera el dinero perdido ni ve sancionados a los responsables.

¿Quién comete los delitos? La polémica sobre el perfil delictivo

El análisis de los datos policiales arroja un elemento polémico: el 91% de los hurtos y el 83,5% de los robos con violencia en Barcelona fueron cometidos por personas extranjeras en 2024. El total de detenciones refleja que el 78,7% de los arrestados por cualquier delito en la ciudad el año pasado eran de nacionalidad extranjera. Estos porcentajes han generado un debate social y político sobre la gestión de la seguridad y la integración en la capital catalana.

Anécdotas y curiosidades sobre la delincuencia en Barcelona

El fenómeno de los “ladrones reconvertidos en ciberestafadores” ha llamado la atención de los expertos. Algunos grupos delictivos han evolucionado de los robos tradicionales a sofisticadas estafas bancarias online, como demostró la reciente detención de una banda familiar que defraudó a más de 1.200 clientes de bancos en Cataluña.

La ciberdelincuencia no solo afecta a particulares: instituciones públicas, empresas y comercios han visto cómo el robo de datos o el secuestro de sistemas informáticos (ransomware) se ha disparado en los últimos años, provocando importantes pérdidas económicas.

El índice de criminalidad de Barcelona, medido en delitos por cada 1.000 habitantes, la sitúa desde hace años como la ciudad con mayor incidencia del país, especialmente por el impacto de los delitos patrimoniales y tecnológicos.

Medidas y retos ante el nuevo escenario de inseguridad

Las autoridades insisten en que la clave está en la prevención y la educación digital, así como en la colaboración internacional para perseguir a los ciberdelincuentes. La ciudadanía, por su parte, reclama mayor presencia policial, mejoras en la protección de datos y sistemas de alerta temprana frente a estafas.

El reto es mayúsculo: la criminalidad tradicional parece contenerse, pero la realidad digital ha multiplicado la vulnerabilidad de los ciudadanos. Barcelona, pionera en la medición de la victimización real, se enfrenta ahora al desafío de reducir una cifra que, por primera vez, supera el 35% de afectados directos.

En la Barcelona de 2024, la seguridad se juega tanto en las calles como en la red, y el futuro de la convivencia urbana depende de la capacidad de adaptación ante esta nueva ola delictiva.