Comunicado de prensa conjunto: Asociación SOS Desaparecidos y Plataforma Adonay

Comunicado de prensa dirigido a los millones de mujeres y hombres que siguen nuestras redes sociales y difunden las alertas de personas desaparecidas de ambas entidades; al voluntariado en busquedas, a los cuerpos de seguridad del estado, servicios de emergencia, policías locales, personal de seguridad, empresas colaboradoras y medios de comunicación que tanto apoyo nos brindan en la localización de personas desaparecidas. Aplicando que “todos sumamos” se traduce ademas del esfuerzo colectivo en un bálsamo y luz de esperanza para los familiares que atraviesan tan cruel y desesperante realidad.

«Juntarse es un comienzo.

Seguir juntos es un progreso.

Trabajar juntos es un éxito»

(Henry Ford.)

Con una profunda tristeza, frustrados y maniatados, nos vemos obligados a tomar una meditada decisión conjunta de ambas entidades, que jamás pensamos que fuera necesaria, los acontecimientos ajenos a nuestra voluntad nos obligan a ello.

A partir de este triste día 18 agosto 2025, ASOCIACION SOSDESAPARECIDOS y PLATAFORMA ADONAY “dejaremos de difundir las imágenes de los casos de

desaparición que publica en su web el Centro Nacional de Desaparecidos.”

Desde los inicios hace 15 años y 2 años respectivamente, ha sido nuestra voluntad la ayuda para localizar a personas desaparecidas, el apoyo a sus familiares, ser voz de quienes no la tienen y por supuesto la máxima colaboracion y respeto a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, Uno esos frutos fue en el año 2017 y después de casi cuatro años de reuniones mostrando las necesidades, inquietudes y la triste realidad lejos de los despachos oficiales, conseguimos que por el entonces ministro interior Sr. Juan Ignacio Zoido entrara en funcionamiento el Centro nacional de desaparecidos, un proyecto de colaboración, de escucha, debate constructivo de futuro y a la vez entusiasta, valoramos ahora lo importante que es cuando el poder sabe escuchar, así fue los primeros años.

Lamentablemente los últimos años del órgano (CNDS) creado para la unidad y salvar los obstáculos que tienen los familiares de desaparecidos se ha convertido en un total desprecio a nuestras respectivas entidades, ignorando proyectos, consejos desde nuestra dilatada experiencia, y presionando para que dejáramos de emitir nuestras alertas y solo diéramos difusion a las del CNDS, en pocas palabras, renunciar a más del 78% de difusion de alertas en favor de un escaso 22%. Es decir, no tiene comparación la difusion oficial de un órgano del estado con presupuestomillonario propio, a la realizada por estas entidades desde el voluntariado y con presupuesto cero.

Esta dolorosa medida no se debe a una falta de voluntad ni a un cambio en nuestro compromiso con las familias. Todo lo contrario. Nuestra misión sigue siendo la misma: difundir, ayudar y acompañar a las familias en uno de los momentos más difíciles de sus vidas. Sin embargo, nos enfrentamos a una barrera legal insalvable que pone en riesgo nuestra propia existencia como entidad de ayuda.

La reciente interpretación de la normativa de protección de datos, centrada en la «huella digital» y el «derecho al olvido», asi como principalmente la falta de voluntad un tanto torticera por parte del CNDES en dar por nuestra parte mayor difusión a sus alertas evidentemente con nuestros formatos pues son los reconocidos, nos coloca en una situación insostenible. Compartir sus imágenes y los datos mínimos de la persona desaparecida, solo para ayudar y colaborar de forma altruista, podría acarrear sanciones económicas que no podemos asumir.

Es un hecho que una vez que una alerta de desaparición se difunde, resulta prácticamente imposible su borrado total de la red. Ni siquiera el Centro Nacional de Desaparecidos puede garantizarlo, ya que las alertas permanecen indexadas en los buscadores. Por lo tanto, no podemos exponer nuestra eficaz labor directa con los familiares por el simple hecho de querer ayudar en las alertas del CNDES y por ello ser sancionados, especialmente en un país democrático como el nuestro.

Hemos intentado por todos los medios encontrar una solución colaboradora y de futuro con el CNDES, desafortunadamente por el momento no ha sido posible en detrimento de los familiares y las personas desaparecidas.

Queremos recordar a quienes ahora se alegran de esta situación, que las alertas del CNDES que difundíamos lograban una difusión masiva, llegando a millones de personas en todo el mundo. En muchísimos casos, esta difusión era clave para la localización.

Los familiares que necesiten nuestra masiva difusion les aconsejamos se pongan en contacto lo más rápidamente posible con nuestras entidades, el tiempo nunca corre a favor.

Dejamos constancia y reafirmamos que el CNDES y el Ministerio de Interior siguen teniendo nuestra mano tendida, desinteresada, altruista, con el fin de una colaboracion justa, necesaria y sobre todo constructiva a favor de los familiares de personas desaparecidas y muy lejana a otros intereses partidistas y lucrativos ahora presentes.