La Policía Nacional atrapa en Ibiza a tres capos de la Ndrangheta, la hermética mafia calabresa

Han caído como conejos, pero peleando como tigres.

No se querían dejar atrpar y lo han dejado claro.

La madrugada del pasado viernes, 15 de agosto de 2025, Ibiza se despertó con el eco de una operación policial internacional que no pasó desapercibida entre los residentes: tres hombres, considerados capos de la ´Ndrangheta, fueron detenidos tras una investigación minuciosa y coordinada entre la Policía Nacional y la unidad ROS-Roma del Arma dei Carabinieri italiano.

La captura de estos facineroso, implicados en delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, marca un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado en España, especialmente en las Islas Baleares.

El dispositivo incluyó dos registros domiciliarios simultáneos, uno en Ibiza y otro en Barcelona.

Los agentes incautaron 35.000 euros en efectivo, joyas de gran valor —dos relojes, uno valorado en 120.000 euros—, documentos falsos de identidad, sustancias estupefacientes, móviles y papeles relevantes para la investigación.

El material intervenido está siendo analizado por los investigadores que buscan trazar el mapa completo de las actividades mafiosas desarrolladas desde territorio español.

Perfil y funcionamiento de los detenidos

Los arrestados no son delincuentes corrientes. Se trata de figuras clave dentro del entramado mafioso calabrés, cuya estructura hermética y basada en vínculos familiares ha dificultado durante décadas la acción policial directa. El operativo requirió órdenes europeas emitidas por autoridades italianas y ejecutadas por el Juzgado Central de Instrucción número UNO de la Audiencia Nacional, que decretó su ingreso inmediato en prisión ante el alto grado de peligrosidad y resistencia mostrada durante el arresto.

La expansión silenciosa de la ‘Ndrangheta’ en España

Desde el año 2024, las autoridades españolas monitorean la implantación progresiva de la ´Ndrangheta en diferentes puntos del país. Su interés por España responde a factores estratégicos: situación geográfica privilegiada para rutas de narcotráfico y blanqueo, así como conexiones económicas con sectores vulnerables a infiltraciones criminales. El seguimiento continuo permitió detectar a los tres capos ahora detenidos y evidenciar el potencial riesgo que supone para la seguridad interior nacional.

La colaboración internacional ha sido decisiva. La coordinación con EUROJUST y el intercambio ágil de información entre cuerpos policiales españoles e italianos fue clave para localizar y capturar a los fugitivos en Ibiza.

La ‘Ndrangheta’: historia, poder y modus operandi

La ´Ndrangheta, con más de 150 años de existencia, destaca como una de las organizaciones criminales más peligrosas del planeta. Su origen rural —pastores del Aspromonte convertidos en criminales— evolucionó hacia una estructura versátil capaz de influir tanto en política como en economía. Desde coaccionar elecciones italianas a controlar sectores estratégicos como el tráfico internacional de drogas o el blanqueo a través de empresas tapadera —restauración y construcción—, su huella criminal es tan profunda como difícil de erradicar.

A diferencia de otras mafias italianas como Cosa Nostra (siciliana) o Camorra (napolitana), la ´Ndrangheta mantiene un hermetismo extremo: jerarquía familiar cerrada, poca exposición mediática e infiltración discreta pero eficaz. Esta estructura ha permitido que grandes operaciones policiales logren apenas rasgar la superficie del entramado mafioso.

Tabla comparativa: principales mafias italianas

Mafia Origen Estructura Ámbito principal Rasgo distintivo ´Ndrangheta Calabria Familiar hermética Narcotráfico internacional Expansión global silenciosa Cosa Nostra Sicilia Jerárquica abierta Extorsión/local/internacional Notoriedad pública Camorra Nápoles Clanes independientes Contrabando/blanqueo Violencia urbana

Anécdotas y curiosidades sobre los capos detenidos

Uno de los arrestados portaba documentación falsa con varias identidades; había pasado desapercibido durante meses entre turistas y residentes.

En el registro se encontró un reloj valorado en 120.000 euros oculto dentro de una caja fuerte camuflada tras un cuadro.

Los detenidos mantenían comunicaciones cifradas mediante aplicaciones poco conocidas por las fuerzas policiales convencionales.

Se presume que uno estuvo involucrado previamente en operaciones similares desde Milán antes de refugiarse en Ibiza.

El impacto social y legal: ¿qué significa este golpe?

A día de hoy, 20 de agosto del 2025, España se convierte en escenario protagonista contra uno de los mayores flagelos del crimen internacional. Las detenciones no sólo desarticulan una célula operativa relevante sino que envían un mensaje claro sobre la capacidad policial para actuar ante amenazas transnacionales.

El caso pone sobre la mesa la necesidad constante de cooperación internacional y actualización legal frente a organizaciones que mutan sus métodos adaptándose a nuevos escenarios económicos y tecnológicos.

Las distintas mafias siguen siendo un desafío para las democracias europeas: mientras unas optan por la violencia visible (Camorra), otras prefieren operar desde las sombras (´Ndrangheta), consolidando redes invisibles pero letales. La operación en Ibiza es un ejemplo reciente —y eficaz— del poder del trabajo conjunto para frenar su avance.

Los agentes continúan analizando el material incautado; se esperan nuevas ramificaciones investigativas tanto dentro como fuera del país. La lucha contra las mafias exige persistencia y adaptación constante.

La detención en Ibiza refuerza el compromiso institucional frente al crimen organizado transnacional, mostrando que ni siquiera los lugares más idílicos están exentos del alcance silencioso —pero letal— del poder mafioso.